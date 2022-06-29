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No Limite

Pedro Castro é o 17° eliminado do reality 'No Limite 2022'

Ele inventou que conseguiu uma imunidade e foi descoberto pelos colegas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 10:23

Pedro Castro foi o 17º eliminado do 'No Limite 2022'.
Pedro Castro foi o 17º eliminado do 'No Limite 2022'. Crédito: Fábio Rocha/Globo
Pedro Castro foi o 17º eliminado do reality show No Limite nesta terça-feira, dia 28. Ele foi o terceiro participante a deixar o programa após a união dos grupos para a formação da Tribo Estrela. Na última semana, após discutir com Ninha, o zootecnista chegou a chorar e disse que queria ir para casa.
Depois, tentou se explicar, mas deixou seus colegas e aliados confusos. Antes de ser eliminado, Pedro Castro inventou que tinha encontrado um ídolo escondido que dava direito à imunidade No entanto, Ipojucan encontrou o objeto e a mentira acabou sendo descoberta.

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