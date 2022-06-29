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Televisão

Daniel é eliminado do MasterChef em dia de homenagem à Semana de 22

Alegria e noivado marcam a trajetória do participante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 10:00

O gerente de vendas Daniel, eliminado do Masterchef 2022
O gerente de vendas Daniel, eliminado do Masterchef 2022 Crédito: Renato Pizzutto 10.mai.2022/Band
Em prova que homenageou os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, o gerente de vendas Daniel serviu um peito de frango considerado seco e foi o sétimo eliminado do MasterChef (Band) nesta terça-feira (28), apesar de todos os cozinheiros amadores terem ido bem na disputa.
A alegria de Daniel mereceu elogios dos jurados e ele ganhou uma despedida especial dos outros participantes: todos desceram do mezanino para abraçá-lo. Além disso, a apresentadora Ana Paula Padrão disse que sentirá falta do cozinheiro.
"Sempre falei que não queria sair do programa cozinhando mal, depois de apresentar algo sem sabor ou de receber broncas dos chefs", disse Daniel após a eliminação. "Sair em uma prova em que todos foram enaltecidos é maravilhoso".
O noivado com Anne Magalhães fez parte da trajetória de Daniel no reality. No quinto episódio do programa, após vencer a prova de eliminação, ele a pediu em casamento no palco.
Agora, além de casar, o cozinheiro quer aprender mais sobre gastronomia e, no futuro, ter um bistrô.
Rafael apresentou a melhor receita na prova de eliminação desta terça. Ele, Daniel, Renato e Lays foram desafiados a cozinhar usando apenas ingredientes nacionais, como homenagem à Semana de 22. Também precisaram servir os pratos em uma tela em branco, como se fossem obras de arte.
A receita de Rafael uniu a técnica francesa a ingredientes brasileiros. Ele apresentou aos jurados uma pescada cambucu na cama de jambu com beurre blanc de tucupi e ganhou elogios dos jurados.
Após a temporada atual, com amadores, a Band promoverá, em parceria com a Endemol Shine Brasil, produtora do programa, e a Discovery Home & Health, uma nova temporada com aspirantes a Masterchef no âmbito dos profissionais de cozinha.
E o ano não acabará com a safra a seguir. Ainda em novembro, a Endemol fará, para a Band e a Discovery, uma nova temporada com crianças, o Masterchef Júnior, mas apenas com quatro episódios.
E para dezembro, em tom de especial de fim de ano, será produzida uma temporada só com aspirantes ao título com mais de 60 anos, o Masterchef +.

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