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Yasmin revela 'choque' com falas no BBB e abre o jogo sobre Rodriguinho

Modelo foi entrevistada por Blogueirinha, no Fantástico, neste domingo (17). Brunet revelou que Rodriguinho ainda não ligou para ela, após sair do BBB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2024 às 09:04

Yasmin revela 'choque' com falas no BBB
Yasmin revela 'choque' com falas no BBB Crédito: Reprodução/TV Globo
Yasmin Brunet revelou que Rodriguinho ainda não ligou para ela, após sair do BBB. A entrevista foi dada à Blogueirinha, no Fantástico, neste domingo (17).
Yasmin: "Quando saí, um dos primeiros VTs que me mostraram foi esse [de Rodriguinho comentando sobre o corpo dela], fiquei bem chocada, decepcionada, não esperava isso dele."
Blogueirinha: "Ele prometeu para mim que ia te ligar para conversar. Ele já te ligou?"
Yasmin: "Ainda não, mas vou entrar em contato com ele."
O que foi dito pelos brothers
No Quarto do Líder, Nizam perguntou aos brothers sobre a aparência de Yasmin. Para o executivo de contas, a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho".
Questionado, Vinicius se esquivou e disse não gostar de loiras. Entre as mulheres da casa, o atleta paralímpico afirmou que se sentia atraído por Giovanna, Alane e Isabelle.
Rodriguinho disse que Yasmin "já foi melhor". O pagodeiro elogiou a beleza da modelo, mas afirmou que ela "largou a mão" ao entrar no BBB 24.

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