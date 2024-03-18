Yasmin revela 'choque' com falas no BBB e abre o jogo sobre Rodriguinho

Yasmin Brunet revelou que Rodriguinho ainda não ligou para ela, após sair do BBB. A entrevista foi dada à Blogueirinha, no Fantástico, neste domingo (17).
Yasmin: "Quando saí, um dos primeiros VTs que me mostraram foi esse [de Rodriguinho comentando sobre o corpo dela], fiquei bem chocada, decepcionada, não esperava isso dele."
Blogueirinha: "Ele prometeu para mim que ia te ligar para conversar. Ele já te ligou?"
Yasmin: "Ainda não, mas vou entrar em contato com ele."
O que foi dito pelos brothers
No Quarto do Líder, Nizam perguntou aos brothers sobre a aparência de Yasmin. Para o executivo de contas, a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho".
Questionado, Vinicius se esquivou e disse não gostar de loiras. Entre as mulheres da casa, o atleta paralímpico afirmou que se sentia atraído por Giovanna, Alane e Isabelle.
Rodriguinho disse que Yasmin "já foi melhor". O pagodeiro elogiou a beleza da modelo, mas afirmou que ela "largou a mão" ao entrar no BBB 24.