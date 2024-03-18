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BBB 24

BBB 24: 'Do ponto de vista do fair play, não acho que foi justo', diz Wanessa sobre expulsão

Cantora diz que quer fazer 'letramento' sobre racismo estrutural e pedir desculpas a Davi
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2024 às 08:59

Wanessa em entrevista ao Fantástico
Wanessa em entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução/Globo
Após ser expulsa do BBB 24 por agressão, Wanessa Camargo falou ao Fantástico sobre o ocorrido e sobre as acusações de racismo contra Davi.
Em entrevista a Renata Ceribelli, ela contou sua versão do episódio que provocou a expulsão. "Eu estava na festa, bebi um pouco além da conta e lembro que minha mão encostou na cama e esbarrou no pé do Davi. Na mesma hora, percebi que tinha sido inconveniente e pedi desculpas a ele", descreveu Wanessa.
Na manhã seguinte, ela foi chamada ao confessionário e desclassificada do programa. "Sob a regra do programa, acho que foi justo. Mas do ponto de vista do fair play, não acho que foi justo", declarou a cantora.
Questionada por Renata Ceribelli como se sentiria se a situação tivesse sido a oposta, Wanessa lembrou que levou uma rasteira de Davi durante um jogo de pique-bandeira. "Me machucou, mas eu sei que não foi proposital. Mas eu poderia ter usado essa regra ao meu favor", contou.
Sobre a reprodução de racismo estrutural, pela qual já havia se desculpado recentemente em suas redes sociais, Wanessa relembrou as próprias falas problemáticas.
"Agora eu entendo esse lugar de dor. Quando saí, me assustei com a forma como as pessoas estavam me vendo. Ser colocada em um lugar tão grave quanto a palavra racista, é uma roupa que eu não consigo vestir", confessou.
"Mas escutei pessoas que têm lugar de fala sobre isso e reconheci que sou uma pessoa branca, privilegiada e que nunca vou saber como algumas palavras que para mim não têm nenhum efeito, para outras pessoas pode ter", se explicou Wanessa, que voltou a dizer que quer estudar sobre o assunto e "fazer um letramento".
"Hoje entendo que algumas palavras machucaram o Davi nesse lugar e espero ter a oportunidade de conversar com ele e pedir desculpas, sim", concluiu a cantora.

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