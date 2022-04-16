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Xuxa sobre relação com paquitas: 'tem algumas que não quero na minha vida nunca mais'

Em entrevista ao Podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a apresentadora Xuxa Meneghel revelou que desfez laços com algumas paquitas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 09:20

xuxa menegheloficial
Xuxa deu a entender que se desentendeu com duas paquitas Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Em entrevista ao Podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a apresentadora Xuxa Meneghel revelou que desfez laços com algumas paquitas. Ela deu a entender que se desentendeu com duas paquitas e contou que espera um pedido de desculpas, mas não quer a presença delas na sua vida.
Xuxa havia sido questionada sobre quem seriam as paquitas que ela mais gostou de trabalhar. Ela se negou a responder, mas confessou que não gosta de algumas. "Tem algumas que não quero na minha vida nunca mais."
"Eu tenho um defeito: é tirar as pessoas da minha vida com facilidade. As pessoas perguntam 'essa paquita nunca mais esteve por perto [da Xuxa], ela nunca mais falou'. Não era pra estar. E é assim que vai ser", contou.
A rainha dos baixinhos revelou que guarda, sim, rancores dessas pessoas, mas a situação poderia ser resolvida com um pedido de desculpas: "São seres humanos que, para mim, são falhos. Quem sabe um dia pode dizer para mim assim: Me arrependo, eu errei, e pode ser que eu venha a conversar".
Sérgio Mallandro ainda brincou que ela é rancorosa e alertou os ouvintes do Podcast que não errassem com a Xuxa: "pisou na bola, roda!", brincou.

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