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Festival de música

Coachella 2022: Anitta entrega todas as suas versões em show histórico

Indo do funk raiz ao pop de suas canções mais recentes, a carioca foi a primeira brasileira a performar no palco principal do festival americano — feito que será repetido por Pabllo Vittar no sábado, 15
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 09:09

Fantasia de Anitta no Carnaval de 2022
A carioca é a primeira brasileira a performar no palco principal do festival Crédito: Instagram/@anitta
Diante de projeções com referências às favelas brasileiras, Anitta subiu de moto no palco do Coachella, em Palm Springs, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 15. A carioca é a primeira brasileira a performar no palco principal do festival — feito que será repetido por Pabllo Vittar no sábado, 16.
Com o recém-lançado "Versions of Me" e o hit "Envolver" no topo das canções mais ouvidas do Spotify, a cantora brindou o público americano com todas as suas versões: desde o funk de "Movimento da Sanfoninha" à sua versão mais pop, com a recente "Boys Don't Cry".
Na abertura do show, com um look verde e amarelo, Anitta contou com a presença do rapper Snoop Dogg na música "Onda Diferente", que divide com Ludmilla. A rapper Saweetie e o DJ Diplo também fizeram participações no show, a primeira na canção "Faking Love" e o segundo num medley de funks.
Com direito à palhinha da própria artista da percussão, também apareceram no setlist o pagodão "Me Gusta" — cuja versão original tem a partipação de Cardi B, Myke Towers, além dos brasileiros Attooxxa e Banda Didá —, "Girl From Rio", com performance de "Garota de Ipanema".
De acordo com a assessoria da cantora, a apresentação chegou a ter 40 bailarinos ao mesmo tempo no palco. O destaque, no entanto, veio com "Envolver", momento no qual Anitta esteve sozinha com apenas um bailarino — com direito à dancinha viral do TikTok.
Anitta se apresenta novamente no festival na próxima quinta-feira, 21. Pabllo Vittar também repetirá a dose no dia 22. Antes das duas artistas, somente o trio paranaense Bonde do Rolê, o grupo paulistano Cansei de Ser Sexy e o cantor Seu Jorge tocaram no Coachella.

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