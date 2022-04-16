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Na berlinda

Arthur discute com brothers do quarto grunge após ir ao paredão do BBB

Após a formação do paredão desta sexta (15), Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas, Gustavo e Paulo André discutiram no quarto grunge sobre a dinâmica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 08:56

Arthur Aguiar durante eliminação do Paredão falso
Arthur Aguiar falou que não concordava com a justificativa Crédito: Reprodução/Globoplay
Após a formação do paredão desta sexta (15), Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas, Gustavo e Paulo André discutiram no quarto grunge sobre a dinâmica.
Na dinâmica de votação, Arthur e Douglas receberam o mesmo número de votos da casa. Sobrou para Gustavo, o líder, escolher quem entre eles seria emparedado. O curitibano escolheu Arthur, alegando que ele não era indicado para a berlinda havia mais tempo e que esse seria critério combinado entre os brothers do quarto grunge.
Ainda na formação do paredão, Arthur falou que não concordava com a justificativa, já que ele havia sido indicado para o paredão falso e havia vivido todas as emoções da disputa.
Após a formação, Scooby tentou explicar o raciocínio do grupo a Arthur, dizendo que eles consideraram apenas paredões em que houve risco dos participantes saírem da casa. O entendimento, segundo Scooby, era o de que a saída no paredão falso equivalia a ganhar uma dinâmica.
Arthur disse que respeitava a decisão, embora não concordasse com o argumento. Para ele, os brothers deveriam levar em conta a passagem pela berlinda falsa. "A parada é que eu fui em seis [paredões]. Esse é o meu sexto Paredão. DG foi em quantos, dois Paredões? Eu fui em seis", complementou o brother.
Depois, Gustavo criticou o movimento de Arthur na formação do Paredão. O ator puxou Douglas no Contragolpe, também utilizando a justificativa de escolher quem não era indicado ao Paredão havia mais tempo. "Teu argumento para puxar o DG foi errado, você deveria ter puxado o Scooby", disse o curitibano.
Douglas concordou com Gustavo, dizendo que eles conversaram sobre isso durante a semana. "Eu não participei da conversa", se defendeu Arthur.

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