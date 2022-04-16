Rodrigo Mussi está oscilando em momentos de realidade e confusão

Rodrigo Mussi, do BBB 22 Crédito: João Cotta | Globo

Os fãs de Rodrigo Mussi, 36, estão cada vez mais esperançosos com o retorno do ex-BBB para casa. Nesta sexta, 15, o irmão dele, Diogo Mussi, usou as redes sociais para comunicar que Rodrigo segue com o processo de extubação.

"Hoje o Rod está bastante agitado, oscilando entre momentos de realidade e de confusão. O processo de extubação continua e o nosso guerreiro está indo muito bem! Aguardemos o retorno do gigante! Vem Rod!".

Rodrigo Mussi, sofreu um acidente de carro em São Paulo há duas semanas, na quinta-feira, 31 de abril. O ex-BBB está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde foi constatado um traumatismo craniano, além de fraturas pelo corpo.