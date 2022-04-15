"Podem esperar um Belo 100%, com saudades de cantar pro ES", diz cantor

Belo é uma das atrações do Me Leva Festival Crédito: Reprodução/ Instagram @belo

O babado (ou seria o swing?) vai pegar fogo na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória. Por lá, rola neste sábado (16), a partir das 16h, o "Me Leva Festival", que promete mais de dez horas de atrações musicais. Haja fôlego para curtir tanto agito!

Estão programados shows de Belo (dono do inesquecível hit "Perfume" e "Derê!), das bandas Pixote e Turma do Pagode, além de performances do rapper Hungria e DJ Papatinho. Será uma salada "nutritiva" de samba, pagode, hip hop e música eletrônica.

Entrando no clima, "HZ" conversou com Belo, uma das atrações mais disputadas da noite. Com uma carreira consolidada e um público pra lá de fiel, o "cantor das multidões" - como se denomina - é um dos maiores representantes do pagode romântico. Ele viu a carreira explodir ao aceitar o convite de um amigo de infância, Robson Buiú, para integrar o grupo Soweto, com quem fez shows no Brasil e exterior e gravou três discos, emplacando diversos sucessos nas paradas musicais.

No ano 2000, lançou o primeiro trabalho solo, o CD "Desafio", que vendeu mais de um milhão de cópias, com músicas de caíram no gosto popular, como "Tua Boca" ("Mel/ Tua boca tem o mel/ E melhor sabor não há"...), que entrou na trilha da novela "O Cravo e a Rosa", da Rede Globo.

Junte-se a isso, faixas que também emplacaram, como "Farol Das Estrelas", "Razão da Minha Vida", "Pra Ver o Sol Brilhar", "Reiventar" e "Contramão", só para citar algumas composições.

São mais de 20 anos de carreira, e dez álbuns de estúdio, além de muitas histórias para contar, sejam boas ou ruins. Portanto, deixamos o próprio artista dizer o que os capixabas podem esperar da apresentação em Vix.

"Podem esperar um Belo 100%, que está com muita saudade de cantar pro Espírito Santo. Vamos fazer aquele show juntos. Estou ansioso e feliz de poder voltar", explica o cantor, revelando quais músicas não podem faltar em seus shows, aquelas que são sempre pedidas pelo público.

"São quase 30 anos na música, então tem muitas que não podem faltar (e que os fãs são viciados), mas "Farol das Estrelas", "Dere" e "Pura Adrenalina" são algumas delas".

REGRAVAÇÃO DE ANITTA

Empolgado com a nova fase, o artista, recentemente, lançou um projeto de regravações de faixas de Anitta, em ritmo de pagode e batidas eletrônicas, o "Belo Future: Poderosas", produzido em homenagem às mulheres. As composições escolhidas foram "Zen", "Música de Amor" e "Ritmo Perfeito".

"O 'Belo Future' é um projeto especial que tenho lançado um a cada mês. Já teve o 'Love', 'Fé', 'Você e Eu', 'Sambalanço' e esse último, 'Poderosas', que é uma homenagem à todas as mulheres que são muito poderosas em tudo o que fazem. No clipe, gravamos com mulheres reais, de diversas profissões. Todos os vídeos estão disponíveis no meu canal do YouTube e nas plataformas de música", explica o artista. Abaixo, veja os bastidores da gravação do clipe de "Poderosas".

Belo afirmou que, como todos que vivem de arte, precisou se adaptar à nova realidade do setor cultural imposta pela pandemia da Covid-19. "Foi difícil pra todo mundo e pra mim não seria diferente, mas foi o período onde mais produzi. Arrisco a dizer que, na minha vida, no sentido de parar e ver o que realmente queria, pensar em coisas novas e aprender coisas novas, também", explica, dando detalhes sobre suas atividades.

"Comecei aulas de piano e estou apaixonado. Hoje faço um número com o instrumento no 'Belo In Concert' (espetáculo que o artista está em turnê pelo país). Claro que a pandemia foi um período triste e de sofrimento, mas também trouxe coisas boas. Nós tivemos a possibilidade de estar mais próximos de quem amamos e cuidar mais da saúde mental e física. Enfim, foi um momento de muito aprendizado pra mim, mas estava com muita saudade do meu público e do palco".

VIDA PESSOAL

Antes de seguir com o bate-papo, e entrar na vida pessoal do cantor, vamos esclarecer uns pontos. "HZ" optou por não conversar sobre os imbroglios judiciais por que passa e passou o artista (atualmente, Belo e Gracyanne, sua esposa, são procurados pela Justiça de São Paulo por uma dívida de R$ 3 mil com um hospital).

Além disso, mesmo questionado, ele preferiu não responder sobre suas futuras pretensões políticas. O intérprete filiou-se ao PL e, comenta-se, pode se candidatar a deputado federal pelo partido do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de outubro. Entendemos e respeitamos a posição de Belo em não comentar sobre o assunto.

Voltando à conversa... A reportagem, é claro, não poderia deixar de perguntar sobre a esposa do cantor, a musa fitness e atriz Gracyanne Barbosa, com quem está casado desde 2011. Queremos saber se ela estará presente na apresentação em terras capixabas.

"Ela me acompanha sempre que pode, pois tem os trabalhos dela também, mas sempre que dá, está junto", despista, dizendo que sua relação com Gracy o ajudou a repensar seu estilo de vida, tentando embarcar na onda saudável da mulher, que ama treinos e dietas.

"Tenho minhas fases (risos). Tenho a época fitness e a época 'pé na jaca'. Mas ela, com certeza, é minha grande incentivadora para uma vida mais saudável e ô coisa difícil que é fazer dieta (risos). Admiro muito a determinação que ela tem", complementa.

ME LEVA FESTIVAL