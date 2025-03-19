Xuxa revela ter passado por transplante capilar para curar condição genética

Xuxa, a eterna 'Rainha dos Baixinhos', já foi premiada duas vezes no Grammy Latino Crédito: Celso Pupo | Shutterstock

Xuxa revelou que se submeteu a um transplante capilar para tratar uma alopecia androgenética, condição também conhecida como calvície.

"Tirei cabelinhos da parte de trás da cabeça e coloquei aqui em cima, na rodelinha, e na frente, nas entradas. Fiz há uns 20 dias", disse em entrevista ao Extra.

A Rainha dos Baixinhos explicou que o objetivo do procedimento não é lhe dar muito cabelo, mas apenas ocultar as falhas.

Ela deseja servir de inspiração para outras mulheres que sofrem de alopecia. "Estou nesse processo, inclusive, para incentivar outras mulheres com alopecia. Homens costumam recorrer ao implante, a gente não. Eu quero muito que o meu dê certo para que as mulheres também tenham essa vontade de fazer."