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Xuxa revela ter passado por transplante capilar para curar condição genética

Apresentadora disse que espera inspirar outras mulheres que sofrem de alopecia androgenética
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Março de 2025 às 17:24

Imagem Edicase Brasil
Xuxa, a eterna 'Rainha dos Baixinhos', já foi premiada duas vezes no Grammy Latino Crédito: Celso Pupo | Shutterstock
Xuxa revelou que se submeteu a um transplante capilar para tratar uma alopecia androgenética, condição também conhecida como calvície.
"Tirei cabelinhos da parte de trás da cabeça e coloquei aqui em cima, na rodelinha, e na frente, nas entradas. Fiz há uns 20 dias", disse em entrevista ao Extra.
A Rainha dos Baixinhos explicou que o objetivo do procedimento não é lhe dar muito cabelo, mas apenas ocultar as falhas.
Ela deseja servir de inspiração para outras mulheres que sofrem de alopecia. "Estou nesse processo, inclusive, para incentivar outras mulheres com alopecia. Homens costumam recorrer ao implante, a gente não. Eu quero muito que o meu dê certo para que as mulheres também tenham essa vontade de fazer."
No Brasil, o transplante capilar pode custar até R$ 30 mil, a depender do tamanho da área que será tratada.

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