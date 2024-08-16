William Bonner é substituído no 'Jornal Nacional' após diagnóstico de covid-19

William Bonner anunciou na noite desta quinta-feira, 15, o diagnóstico de covid-19. Por meio das redes sociais, o âncora do Jornal Nacional mostrou o teste positivo para a doença.
Na legenda da publicação, o apresentador compartilhou um emoji usando uma máscara de proteção.
O substituto na edição de hoje do telejornal foi César Tralli, que deve seguir no comando do JN nos próximos dias ao lado de Renata Vasconcellos.
Bonner contraiu a doença em 2022. Há cerca de dois anos, depois do auge da pandemia do covid-19, Bonner foi infectado pelo vírus e ficou afastado por alguns dias da bancada do Jornal Nacional.
Na ocasião, a esposa do apresentador, Natasha Dantas, também foi infectada e os dois ficaram em repouso. Por conta da vacina, o casal teve sintomas leves.