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Afastado

William Bonner é substituído no 'Jornal Nacional' após diagnóstico de covid-19

Por meio das redes sociais, o âncora do Jornal Nacional mostrou o teste positivo para a doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 10:18

William Bonner completa 10 mil dias à frente do JN e ganha homenagem da emissora
William Bonner foi diagnóstico de covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram/@realwbonner
William Bonner anunciou na noite desta quinta-feira, 15, o diagnóstico de covid-19. Por meio das redes sociais, o âncora do Jornal Nacional mostrou o teste positivo para a doença.
Na legenda da publicação, o apresentador compartilhou um emoji usando uma máscara de proteção.
O substituto na edição de hoje do telejornal foi César Tralli, que deve seguir no comando do JN nos próximos dias ao lado de Renata Vasconcellos.
Bonner contraiu a doença em 2022. Há cerca de dois anos, depois do auge da pandemia do covid-19, Bonner foi infectado pelo vírus e ficou afastado por alguns dias da bancada do Jornal Nacional.
Na ocasião, a esposa do apresentador, Natasha Dantas, também foi infectada e os dois ficaram em repouso. Por conta da vacina, o casal teve sintomas leves.

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