William Bonner é substituído no 'Jornal Nacional' após diagnóstico de covid-19

William Bonner foi diagnóstico de covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram/@realwbonner

William Bonner anunciou na noite desta quinta-feira, 15, o diagnóstico de covid-19. Por meio das redes sociais, o âncora do Jornal Nacional mostrou o teste positivo para a doença.

Na legenda da publicação, o apresentador compartilhou um emoji usando uma máscara de proteção.

O substituto na edição de hoje do telejornal foi César Tralli, que deve seguir no comando do JN nos próximos dias ao lado de Renata Vasconcellos.

Bonner contraiu a doença em 2022. Há cerca de dois anos, depois do auge da pandemia do covid-19, Bonner foi infectado pelo vírus e ficou afastado por alguns dias da bancada do Jornal Nacional.