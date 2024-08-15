Tudo que se sabe sobre a internação de Silvio Santos, que chega a 15 dias

O apresentador e empresário, Silvio Santos Crédito: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress

Nesta quinta-feira (15), a internação de Silvio Santos no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, chega a duas semanas.

Silvio foi hospitalizado no dia 1º de agosto. Segundo o SBT, ele deu entrada na unidade para realizar exames que não podem ser feitos em domicílio.

O Albert Einstein, no entanto, montou um "plano de guerra" para evitar o vazamento de informações, segundo apurou a reportagem.

Empresário teve um quadro de H1N1 em julho. À época, após negar que ele estivesse internado, a assessoria do SBT admitiu que ele estava hospitalizado com influenza A.

Nova internação seria por outro motivo, segundo informou o jornal O Globo. O canal divulgou uma nota negando que o apresentador esteja em estado crítico. "Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários."

Na última quinta-feira (8), Splash apurou que o apresentador estava melhorando, mas ainda sem previsão de alta. As informações foram de fontes próximas ao apresentador.

Ainda segundo apuração da reportagem, Silvio pretende permanecer no hospital até se recuperar totalmente. Foi ele quem quis deixar o hospital na primeira internação, em meados de julho.

Tiago Abravanel, neto do apresentador, informou à coluna de Lucas Pasin, de Splash, que o avô está bem. "Tá sendo tratado nesse momento delicado, mas graças a Deus muito bem assistido, a família toda", afirmou o ator.