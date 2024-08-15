Sem registro de ator, Gil do Vigor entra em 'Família é Tudo'

Gil do Vigor está prestes a fazer sua estreia como ator em uma novela da Globo. Apesar de não ter formação na área nem registro profissional, o ex-BBB irá atuar em algumas cenas de "Família é Tudo" como um fofoqueiro de TV em uma participação especial.
Na novela, escrita por Daniel Ortiz, Gil ganha a alcunha de "Gil do Veneno". Segundo o site Terra, essa foi a saída que a produção teve para evitar questões legais com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão (Sated-RJ).
Gil, que rebateu comparação com Beatriz Reis, será o apresentador de um programa de fofocas na TV que vai criar ainda mais confusão na trama dos personagens Andrômeda (Ramile), Sheila (Marianna Armelline) e Chicão (Gabriel Godoy). As primeiras gravações estão programadas para a próxima semana.