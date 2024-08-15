Sem registro de ator, Gil do Vigor entra em 'Família é Tudo'

Gil do Vigor para o Dança dos Famosos Crédito: João Miguel Jr/mar.2022/Globo

Gil do Vigor está prestes a fazer sua estreia como ator em uma novela da Globo. Apesar de não ter formação na área nem registro profissional, o ex-BBB irá atuar em algumas cenas de "Família é Tudo" como um fofoqueiro de TV em uma participação especial.

Na novela, escrita por Daniel Ortiz, Gil ganha a alcunha de "Gil do Veneno". Segundo o site Terra, essa foi a saída que a produção teve para evitar questões legais com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão (Sated-RJ).