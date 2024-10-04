Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Wesley Safadão recebe alta hospitalar após cirurgia na coluna

Cantor, de 36 anos, foi submetido a uma cirurgia na coluna e já se recupera em casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 08:33

Wesley Safadão
Wesley Safadão Crédito: Reprodução Instagram
Wesley Safadão, 36, teve alta hospitalar após passar por uma cirurgia na coluna. Nesta quinta-feira (3), o cantor avisou que já se recupera em casa.
"Passando para dizer que já estou em casa, que a recuperação está boa e a primeira parte já foi. Agora é seguir o tratamento em casa", celebrou o artista, deitado na cama.
Em 1º de outubro, Safadão postou, em suas redes sociais, uma foto no hospital, o que deixou os fãs preocupados. Ele então contou que teve que passar por uma nova cirurgia na coluna. "Vim dar um oi aqui para vocês. Ontem fiz mais uma cirurgia de coluna, hérnia de disco."
Wesley Safadão se recupera de cirurgia
Wesley Safadão se recupera de cirurgia Crédito: Reprodução Instagram
Wesley explicou o ocorrido. "Da outra vez, foi na vértebra L3 e L4. Agora foi na L4 e L5. Uma cirurgia tranquila, graças a Deus! Já levantei aqui, já dei uma caminhada, acabei de tomar meu banho, já almocei, minha esposa [Thyane Dantas] está aqui do lado e [estou] tomando os remédios. Já, já nós já estamos pulando, com fé em Deus", concluiu, na ocasião.

Veja Também

Cantor Eduardo Costa desembarca no ES com show repleto de sucessos

Festival Novos Cantores vai revelar talentos do ES; veja como participar

Concerto de Natal terá Mart'nália, Natércia Lopes e  André Prando em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cirurgia Famosos wesley safadão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados