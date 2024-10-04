Wesley Safadão recebe alta hospitalar após cirurgia na coluna

Wesley Safadão Crédito: Reprodução Instagram

Wesley Safadão, 36, teve alta hospitalar após passar por uma cirurgia na coluna. Nesta quinta-feira (3), o cantor avisou que já se recupera em casa.

"Passando para dizer que já estou em casa, que a recuperação está boa e a primeira parte já foi. Agora é seguir o tratamento em casa", celebrou o artista, deitado na cama.

Em 1º de outubro, Safadão postou, em suas redes sociais, uma foto no hospital, o que deixou os fãs preocupados. Ele então contou que teve que passar por uma nova cirurgia na coluna. "Vim dar um oi aqui para vocês. Ontem fiz mais uma cirurgia de coluna, hérnia de disco."

Wesley Safadão se recupera de cirurgia Crédito: Reprodução Instagram