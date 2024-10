Cantor Eduardo Costa desembarca no ES com show repleto de sucessos

Eduardo Costa vem aí! O dono dos hits "Enamorado" e "Os 10 Mandamentos do Amor" desembarca no ES para um show pra lá de especial, que vai incluir no repertório seus maiores sucessos. Considerado um dos cantores sertanejos mais consagrados do país, o mineiro promete agitar uma casa de shows em Cariacica, no dia 26 de outubro, a partir das 20h. Os ingressos estão à venda.



Romântico, Eduardo Costa -que é casado com uma influenciadora capixaba -, não esconde sua preferência por músicas que falam de amor, paixão e relacionamentos. Com mais de 4,6 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube, o sertanejo consegue manter um público cativo depois de tantos anos de carreira, lançando músicas que tocam fundo no coração dos apaixonados.