Wesley Safadão lança CD produzido por DJ Ivis, que agrediu ex-esposa

Wesley Safadão lança seu novo CD promocional, "Volume Máximo" Crédito: Instagram/@wesleysafadao

Wesley Safadão anunciou neste domingo (24) o lançamento de seu novo CD promocional, "Volume Máximo", disponível na plataforma Sua Música. O projeto conta com a produção do DJ Ivis, indiciado por agredir a ex-esposa Pamella Holanda, em julho de 2021.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Safadão confirmou a participação de Ivis no CD, mas explicou que ele não é produtor fixo ou exclusivo do cantor. "Ele produziu esse CD promocional, assim como produz vários outros artistas."

O novo trabalho foi divulgado tanto por Wesley Safadão quanto por DJ Ivis, mas o cantor não comentou sobre a participação do produtor no post do Instagram. Ivis, por sua vez, publicou a mesma arte que Safadão e escreveu: "Dá uma ouvida lá."

Durante a produção do projeto, DJ Ivis chegou a publicar registros ao lado de Safadão.

Em julho de 2021, quando DJ Ivis foi denunciado, o cantor usou o Twitter e se pronunciou sobre o caso de violência contra Pamella Holanda. "Nunca esconste a mão em uma mulher", escreveu. "Vamos espalhar amor e paz não só para a Pamella, mas para todas as mais de 12 mil mulheres que são agredidas e violentadas diariamente no Brasil."

Ao ser questionada sobre o posicionamento de Safadão no passado e sobre como ele vê a produção de "Volume Máximo", a assessoria respondeu que este é "mais um trabalho, assim como vários outros que ele realiza".

No começo de abril de 2022, os Barões da Pisadinha retomaram a parceria com DJ Ivis, quando um DVD foi gravado em Fortaleza (CE), também com a produção do músico. À época, o portal Uol apurou que os Barões não divulgaram que trabalhariam ao lado de Ivis novamente.