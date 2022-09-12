Vivi Fernandez anuncia sua boneca inflável: "Tatuada e com marquinha"

Ex-atriz pornô Vivi Fernandez anunciou o lançamento de uma boneca inflável inspirada nela Crédito: Divulgação

A ex-atriz pornô Vivi Fernandez decidiu expandir seus empreendimentos com o lançamento de uma boneca inflável inspirada nela. A musa, que faz sucesso na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, contou mais detalhes do brinquedo sexual para o site NaTelinha. Segundo a atriz, conhecida também por participar do programa Silvio Santos, a boneca será fiel as suas características, como tatuagens e cabelo.

"A boneca precisa ser fiel a algumas características que são as tatuagens, a marquinha de biquíni e o cabelo loiro comprido tipo surfista porque me mantenho assim com essa aparência há muitos anos", revelou Vivi.

Fernandez disse ainda que considera o sexo como algo divertido e que é preciso levar mais humor ao momento íntimo. "Achei muito interessante, me diverti muito, acho que o sexo combina com bom humor, com diversão. A partir daí, tive a intenção de ter a minha boneca e mostrei o interesse para o fabricante", ressaltou.