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Vivi Fernandez anuncia sua boneca inflável: "Tatuada e com marquinha"

Ex-atriz pornô revelou ao site Na Telinha que o brinquedo sexual será fiel as suas características
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 19:08

Ex-atriz pornô Vivi Fernandez anunciou o lançamento de uma boneca inflável inspirada nela
Ex-atriz pornô Vivi Fernandez anunciou o lançamento de uma boneca inflável inspirada nela Crédito: Divulgação
A ex-atriz pornô Vivi Fernandez decidiu expandir seus empreendimentos com o lançamento de uma boneca inflável inspirada nela. A musa, que faz sucesso na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, contou mais detalhes do brinquedo sexual para o site NaTelinha. Segundo a atriz, conhecida também por participar do programa Silvio Santos, a boneca será fiel as suas características, como tatuagens e cabelo.
"A boneca precisa ser fiel a algumas características que são as tatuagens, a marquinha de biquíni e o cabelo loiro comprido tipo surfista porque me mantenho assim com essa aparência há muitos anos", revelou Vivi.
Fernandez disse ainda que considera o sexo como algo divertido e que é preciso levar mais humor ao momento íntimo. "Achei muito interessante, me diverti muito, acho que o sexo combina com bom humor, com diversão. A partir daí, tive a intenção de ter a minha boneca e mostrei o interesse para o fabricante", ressaltou.
Ainda em fase inicial de criação, a boneca, que levará o nome de Vivi, deverá ser vendida em lojas de sex shop e também nas redes sociais da atriz. "Talvez tenha link para venda nas minhas redes sociais também", finalizou.

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