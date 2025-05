Luto

Viúva diz que leucemia de Sebastião Salgado 'chegou severa'

Salgado tinha a imunidade afetada desde que pegou malária em 2010

A reportagem revelou que as cinzas de Sebastião serão depositadas no Terra Doce, do Instituto Terra. Com o projeto de reflorestamento, o fotógrafo e a mulher plantaram mais de 3 milhões de árvores.>