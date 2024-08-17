Vital 2024: Xanddy Harmonia revela seu momento favorito na folia capixaba

Deixo sempre minha agenda reservada, até porque a história que eu tenho com o Espírito Santo, em especial com o Vital, é muito longa. O público é um dos mais animados, parece que estou em casa

O baiano revelou detalhes de sua apresentação. Segundo ele, não vão faltar as clássicas músicas que os capixabas amam, mas também vem coisa boa por aí. “Estamos preparando um show mais que especial para o Vital. Não só os grandes hits da carreira, mas o espetáculo mesmo. Também tem novidades. Estamos com uma estrutura muito bacana, o time completo”.