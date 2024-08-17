Vital 2024: Xanddy Harmonia revela seu momento favorito na folia capixaba

O Vital 2024 começou nesta sexta-feira (16), com muita folia e shows no trio elétrico e nos camarotes. Neste sábado, é a vez dos artistas Durval Lelys, Xanddy Harmonia e Tomate se apresentarem no Sambão do Povo, em Vitória. HZ, é claro, aproveitou esse ‘esquenta’ para conversar com Handdy, o dono do hit "Vem Neném".
Deixo sempre minha agenda reservada, até porque a história que eu tenho com o Espírito Santo, em especial com o Vital, é muito longa. O público é um dos mais animados, parece que estou em casa
O baiano revelou detalhes de sua apresentação. Segundo ele, não vão faltar as clássicas músicas que os capixabas amam, mas também vem coisa boa por aí. “Estamos preparando um show mais que especial para o Vital. Não só os grandes hits da carreira, mas o espetáculo mesmo. Também tem novidades. Estamos com uma estrutura muito bacana, o time completo”.
No mesmo dia de Xanddy, também vão passar com o trio elétrico pelo Sambão do Povo os artistas Tomate e Durval Lelys. “No Vital, um dos momentos mais especiais é quando a gente bota os foliões para ir de ‘ré’. Inclusive queremos repetir esse ano. Estamos chegando”, contou o baiano, revelando que costuma comer uma moqueca quando vem ao nosso Estado.
SERVIÇO
- Quando: 16 e 17 de agosto, no sambódromo de Vitória
- Abertura dos portões: 20h
- Ingressos: à venda no site BlueTicket e no ponto físico Nuvem Concept Store - R. Celso Calmon, 160 - Praia do Canto, Vitória