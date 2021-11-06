Violão de Marília Mendonça e objetos de passageiros são retirados de avião

Segundo o G1, o violão da cantora foi recuperado por um advogado da família. Todos os materiais serão enviados aos parentes da vítimas.

A busca pelos pertences ocorreu em meio aos trabalhos iniciais da equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) no local onde o avião caiu.

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Ainda de acordo com a apuração do G1, a aeronave está em local de difícil acesso e há risco de deslizamento da estrutura pela cachoeira. Está sendo avaliada a possibilidade de transportar o avião para outro local para que os trabalhos possam ser feitos com mais segurança.

