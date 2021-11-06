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Tragédia

Violão de Marília Mendonça e objetos de passageiros são retirados de avião

Todos os pertences das vítimas do acidente aéreo serão enviados aos familiares. Aeronave que levava cantora e mais quatro pessoas caiu na zona rural de Caratinga (MG)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 12:55

Violão de Marília Mendonça e demais pertences das vítimas de tragédia em MG são retirados de aeronave
Violão de Marília Mendonça e demais pertences das vítimas de tragédia em MG são retirados de aeronave Crédito: Folhapress
Após o acidente que vitimou a cantora e compositora Marília Mendonça, nesta sexta-feira (5), os pertences dela e de mais quatro pessoas que também morreram foram retirados do avião. O bimotor caiu em uma área rural da cidade de Caratinga, em Minas Gerais.
Segundo o G1, o violão da cantora foi recuperado por um advogado da família. Todos os materiais serão enviados aos parentes da vítimas.
Violão de Marília Mendonça e demais pertences das vítimas de tragédia em MG são retirados de aeronave
Violão de Marília Mendonça e demais pertences das vítimas de tragédia em MG são retirados de aeronave Crédito: Folhapress
A busca pelos pertences ocorreu em meio aos trabalhos iniciais da equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) no local onde o avião caiu.
Ainda de acordo com a apuração do G1, a aeronave está em local de difícil acesso e há risco de deslizamento da estrutura pela cachoeira. Está sendo avaliada a possibilidade de transportar o avião para outro local para que os trabalhos possam ser feitos com mais segurança.
Violão de Marília Mendonça e demais pertences das vítimas de tragédia em MG são retirados de aeronave
Violão de Marília Mendonça e demais pertences das vítimas de tragédia em MG são retirados de aeronave Crédito: Folhapress

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