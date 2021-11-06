Quem eram as 4 vítimas que acompanhavam Marília Mendonça em avião

Aeronáutica investigará causas do acidente que matou Marília Mendonça Crédito: Montagem | Reuters/folhapress

acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça na tarde de sexta-feira (5), em Minas Gerais, fez mais quatro vítimas: o piloto, Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto Tarciso Pessoa Viana, o produtor da cantora, Henrique Bahia, e o tio e assessor da sertaneja, Abiceli Silveira Dias Filho.

A queda foi registrada após as 15h, na zona rural de Piedade de Caratinga (309 km a leste de Belo Horizonte). Segundo a Cemig (Companhia de Energética de Minas Gerais), a aeronave teria batido em um cabo de distribuição de energia antes de cair num curso d`água de difícil acesso. O resgate das vítimas foi concluído por volta das 20h desta sexta-feira (5).

CONFIRA QUEM ERAM OS OCUPANTES DA AERONAVE:

ABICELI SILVEIRA DIAS FILHO

Conhecido no meio musical apenas como Silveira Dias, o tio de Marília se tornou pai pela segunda vez há pouco mais de cinco meses, em 3 de maio. A menina, que ganhou o nome de Laura, era presença recorrente nas redes sociais do assessor, ao lado da mulher do rapaz, Nayara Sousa, que foi a estrela da última postagem dele, em 15 de outubro, comemorando os 4 anos de casamento dos dois.

"Hoje faz 4 anos que iniciamos uma caminhada juntos. Passamos por alguns obstáculos, é verdade, mas o importante é que nunca nos separamos. Seguimos sempre firmes e fortes caminhando na mesma direção. Tenho certeza que esta estrada ainda nos reserva diversas aventuras e vamos encarar tudo como sempre, lado a lado. Amo você, amo vocês né! Olha aí o fruto do nosso amor", disse na ocasião.

Apesar de não usar suas redes sociais com muita frequência, Abiceli também compartilhava momentos marcantes de sua trajetória ao lado da sobrinha, com fotos da equipe antes das viagens em turnês.

Entre os destaques, está uma participação em uma festa do jogador Neymar, em Paris, e as homenagens de aniversário do assessor para a cantora, sendo a última delas em 22 de julho do ano passado: "Parabéns boiolinha. Hoje é seu dia! Que papai do céu realize todos seus sonhos. Muita saúde. Muita paz. Obrigado por tudo que você é na minha vida e na vida de todos que te amam...Te amo tamanho do céu infinito".

GERALDO MARTINS DE MEDEIROS

Geraldo Martins de Medeiros era o piloto do avião de Marília.

O profissional morava em Brasília, no Distrito Federal, mas é natural do município de Floriano, cidade no sul do Piauí, a cerca de 250 quilômetros da capital, Teresina.

Geraldo deixa a esposa e dois filhos.

HENRIQUE BONFIN RIBEIRO

"Nascido e criado em Salvador", era o que Henrique Bahia destacava em seu perfil nas redes sociais. Produtor de Marília Mendonça, ele tinha trabalhado na mesma função com o sertanejo Cristiano Araújo, até a morte do artista em um acidente de carro, em 2015.

Após se formar na faculdade de gestão de eventos, em 2009, ele passou três anos em Divinópolis (MG) antes de se mudar para Goiânia, há quase 10 anos. Mesmo chegando à cidade "sem conhecer nada, nem ninguém" e longe do filho, Bernardo, Henrique dizia "se se sentir feliz e realizado por cada experiência e amigo/profissional que passou em sua vida nesse período".

Fanático pelo Vitória, que lamentou a morte do torcedor em seu perfil, Henrique também praticava tiro esportivo, compartilhando algumas das aulas em suas redes. O produtor ainda aproveitava o tempo livre com viagens de lazer, sendo a última delas para um resort no México, em agosto, semanas antes da retomada da agenda presencial de Marília.

Mas as verdadeiras protagonistas de suas postagens eram as fotos na estrada ao lado de Marília Mendonça e outras estrelas do sertanejo, como as duplas Maiara & Maraisa e Dom Vittor & Gustavo e o cantor Felipe Araújo, irmão de Cristiano. Em 26 de setembro, Henrique compartilhou um vídeo acompanhando a cantora na entrada de um palco, dando um beijo em sua testa, e comemorando o "recomeço".

"Sem palavras pra descrever esse recomeço, ainda estamos um pouco distantes do que era antes mas já podemos ver uma luz no fim do túnel. Aguardando ansiosamente pelo nosso retorno integral para que o normal não seja 'novo' e que possamos lembrar desses tempos difíceis apenas como uma coisa do passado", disse, na ocasião.

TARCISIO PESSOA VIANA

O copiloto do avião era Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos. Brasiliense, ele morava em Samambaia (DF) e pilotava profissionalmente há 12 anos. Ele deixa um filho de 21 anos, que também se prepara para ser piloto, uma filha de 5 anos, além da esposa, Martha, grávida de 7 meses.

"Um homem de Deus, muito Religioso, pai de família e um eterno apaixonado pela profissão", assim o descreveu o sobrinho Rudson Carlos, corretor autônomo, em conversa com o UOL.