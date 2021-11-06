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Luto na música

Corpo de Marília Mendonça chega a Goiânia para velório

Cantora e mais quatro pessoas morreram após queda de avião em Minas Gerais. Comunicado da empresa da artista informa que o velório será aberto ao público no Goiânia Arena
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 11:16

Cantora Marília Mendonça morreu em acidente aéreo
Cantora Marília Mendonça morreu em acidente aéreo Crédito: Reprodução Instagram Marília Mendonça
O corpo de Marília Mendonça chegou na manhã deste sábado (6) a Goiânia, onde será velado apenas por parentes e amigos próximos até as 13h. Após esse horário, a cerimônia será aberta aos fãs.
O corpo da cantora deixou o IML (Instituto Médico Legal) de Caratinga (MG) no começo da madrugada. A cerimônia será aberta ao público das 13h às 16h. Já o enterro contará apenas com a presença de familiares.
O ginásio Goiânia Arena fica localizado na Avenida Fued José Sebba, na capital de Goiás.
O governador de estado, Ronaldo Caiado (DEM), indicou que a previsão inicial é que 100 mil pessoas passem pelo local para prestar homenagens. Diversos fãs já acamparam no local desde a madrugada deste sábado para prestigiarem a cerimônia.
Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, e outras quatro pessoas morreram num acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, localizada a 309 quilômetros de Belo Horizonte.
A aeronave, que a transportava para a realização de um show, caiu por volta das 16h próximo a uma cachoeira, ao tentar realizar um pouso forçado, de acordo com a Polícia Militar.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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