Corpo de Marília Mendonça chega a Goiânia para velório

Cantora Marília Mendonça morreu em acidente aéreo Crédito: Reprodução Instagram Marília Mendonça

corpo de Marília Mendonça chegou na manhã deste sábado (6) a Goiânia, onde será velado apenas por parentes e amigos próximos até as 13h. Após esse horário, a cerimônia será aberta aos fãs.

O corpo da cantora deixou o IML (Instituto Médico Legal) de Caratinga (MG) no começo da madrugada. A cerimônia será aberta ao público das 13h às 16h. Já o enterro contará apenas com a presença de familiares.

O ginásio Goiânia Arena fica localizado na Avenida Fued José Sebba, na capital de Goiás.

O governador de estado, Ronaldo Caiado (DEM), indicou que a previsão inicial é que 100 mil pessoas passem pelo local para prestar homenagens. Diversos fãs já acamparam no local desde a madrugada deste sábado para prestigiarem a cerimônia.

Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, e outras quatro pessoas morreram num acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, localizada a 309 quilômetros de Belo Horizonte.