Marília Mendonça terá velório aberto ao público em arena de Goiânia

Cantora Marília Mendonça morreu em acidente aéreo. Crédito: Reprodução Instagram Marília Mendonça

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora em nota e também pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em suas redes sociais. O velório deve começar às 13h deste sábado (6) e a expectativa é de que passem pelo local cerca de 100 mil pessoas.

"Informamos a todos que desejam prestar as últimas condolências que o velório de Marília Mendonça e Abicieli será aberto ao público das 13h às 16h, no Goiânia Arena. O sepultamento contará apenas com a presença dos familiares", diz nota da assessoria.

"Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus", escreveu Caiado em sua página no Twitter. Ele ainda decretou três dias de luto no estado, terra natal da cantora.

Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, e outras quatro pessoas morreram num acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, localizada a 309 quilômetros de Belo Horizonte.