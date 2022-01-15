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Vinicius é 1° brother da Pipoca, do BBB 22, a alcançar 1 milhão de seguidores

O feito aconteceu na manhã deste sábado (15), menos de 24 horas depois de ter seu nome anunciado no Big Brother Brasil 22 (Globo).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 12:01

vinicius Fernandes
Com 23 anos, ele mora em Cratos e trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais. Crédito: Divulgação/ TV Globo
O cearense Vinicius foi o primeiro brother do grupo Pipoca a superar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. O feito aconteceu na manhã deste sábado (15), menos de 24 horas depois de ter seu nome anunciado no Big Brother Brasil 22 (Globo).
Com 23 anos, ele mora em Cratos e trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais. "Sou influencer da baixa renda", brinca Vinicius, que também é bacharel em direito, apesar de não atuar na área.
O brother teve seu nome divulgado como participante do BBB 22 no início da noite de sexta-feira (14), quando tinha 119 mil seguidores. No início da manhã deste sábado, esse número já tinha saltado para 950 mil e, por volta das 10h30, já era de 1,1 milhão.
Com isso, Vinicius é o competidor que mais cresceu nas redes sociais desde o anúncio dos 20 brothers. Ao todo, foram mais de 1 milhão de novos fãs em suas redes. Atrás dele, está Eslovênia, que foi de 59 mil para 737 mil, uma alta de cerca de 680 mil seguidores.
Entre os competidores do Camarote, que já eram considerados famosos antes do anúncio no reality, o crescendo nas redes sociais foi menor. A campeã de novos seguidores nesse grupo é Jade Picon, que ganhou 500 mil seguidores, chegando a 14,3 milhões.

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