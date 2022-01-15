"Quem é o mascarado?": TV Gazeta cria "The Masked Singer Brasil" com jornalistas capixabas

TV Gazeta brinca de ‘The Masked Singer Brasil’ Crédito: Divulgação TV Gazeta

Qual a identidade dos mascarados misteriosos? Essa é a pergunta que todos tentam desvendar no “The Masked Singer Brasil”, que estreia nova temporada no próximo domingo (23). Enquanto a atração musical não começa, a TV Gazeta criou uma brincadeira inspirada no reality show, mas com os jornalistas da emissora. E eles mandaram muito bem!

E vai funcionar da seguinte forma: três jornalistas da TV Gazeta foram escolhidos e mascarados com figurinos da cultura popular capixaba para cantar músicas de artistas do Espírito Santo. A partir desta segunda-feira (17), um VT por semana será veiculado nos intervalos comerciais. E lógico: o espectador vai tentar adivinhar quem é a "persona".

Nas redes sociais da @tvgazetaes que o telespectador poderá arriscar o palpite. Durante o período de três semanas, nos intervalos do “The Masked Singer Brasil”, aos domingos, será revelado qual jornalista está performando. A primeira revelação vai ao ar durante o programa de estreia, dia 23.

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Promovida pela equipe de PROMO da TV Gazeta, sob criação de Kassius Sipolati, a "versão" capixaba foi gravada no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Nas gravações, os jornalistas se vestiram de "Boi Pintadinho", figura tradicional das folias de Carnaval de Muqui, "João Bananeira", personagem do carnaval de congo de Roda D'agua, em Cariacica, e "Palhaço da Folia de Reis", tradição popular e religiosa de Muqui.

Boi Pintadinho - 'Boi Chapado' Muqui/ES Crédito: Divulgação TV Gazeta

Palhaço Folia de Reis Muqui/ES Crédito: Divulgação TV Gazeta

“As roupas do 'Boi' e a 'Farda do Palhaço de Folias de Reis' foram produzidas pelos Mestres de cada grupo aqui em Muqui. O folclore faz parte da identidade coletiva e usar um figurino é valorizar as tradições”, afirmou a secretária de cultura do município, Joelma Consuelo.

João Bananeira Cariacica/ES Crédito: Divulgação TV Gazeta

Em relação às músicas apresentadas, foram escolhidas: "Emoções", do Rei e Cachoeirense Roberto Carlos, "A Cor é Rosa", do capixaba Silva, e "Clima de Rodeio", do Dallas Company.