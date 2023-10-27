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Vídeos mostram modelo Ricardo Merini na noite do desaparecimento em SP; assista

Ator está desaparecido desde sábado, 21, e foi visto pela última vez no bairro da Bela Vista; caso é investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 10:01

Ricardo Merini está desaparecido desde o último sãbado (21)
Ricardo Merini está desaparecido desde o último sãbado (21) Crédito: [email protected]
O ator e modelo Ricardo Merini está desaparecido desde o último sábado, 21. Ele foi visto pela última vez no bairro da Bela Vista, em São Paulo. O caso é investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Imagens de câmeras de segurança obtidas pela reportagem nesta sexta-feira, 27, mostram o modelo na noite do desaparecimento.
Na primeira, o ator é visto com uma mala chegando em casa por volta das 21h48. Logo depois, Ricardo deixa a residência, em torno das 23h36, mexendo no celular. Segundo Fernanda Hoffman, amiga do modelo, não há mais nenhuma informação relevante sobre o caso. A polícia investiga outras imagens de câmeras de segurança na região.
Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) disse que a equipe também faz buscas em sistemas informatizados da polícia, além de abrigos, hospitais e prontos socorros. "Demais detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial", informou o órgão.
Leia a nota completa:
"O caso é investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP. A equipe de investigação realiza buscas nos sistemas informatizados da polícia, bem como em serviços de atendimentos a pessoal em situação de vulnerabilidade, como abrigos, hospitais, prontos socorros. Os familiares e amigos estão sendo contatados a fim de fornecer informações que possam auxiliar no encontro do desaparecido. Demais detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial."

Quem é Ricardo Merini?

Ricardo tem 37 anos e é formado em teatro, cinema, TV e audiovisual pela Escola Célia Helena. Ele já esteve na peça Terror e Miséria no Terceiro Reich, em 2012, e fez também a websérie Halls Sensação que Inspira, em 2014.
O artista também já trabalhou em três curtas-metragens e atuou como dublador na animação O Coração do Príncipe, também em 2014. No ano seguinte, fez parte do elenco de Asco e Noite na Taverna.
Amigos e familiares têm feito uma campanha nas redes sociais em busca de informações. Outros perfis também já aderiram e compartilham uma imagem do ator com telefones para contato.

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