Saúde

Danilo Gentili revela que foi diagnosticado no espectro autista; veja vídeo

"É pesado tentar ter a vida social que precisa ter", disse o apresentador do "The Noite", em seu programa no SBT
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 09:50

Danilo Gentili revelou nesta terça-feira, 25, durante seu programa no SBT, o "The Noite", que foi diagnosticado no espectro autista.
Danilo Gentili revelou que foi diagnosticado com espectro autista Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Danilo entrevistava a jornalista Amanda Ramalho, que comentava sobre o diagnóstico tardio que recebeu. "Sabia que eu também fui [diagnosticado]? Tem um ano e pouco e eu fiz teste e me diagnosticaram com nível de espectro autista. Me falaram que eu precisaria fazer outros exames de acompanhamento para ver qual era o nível, mas eu não quis. Se eu sou autista, não quero saber, já sou assim e já era", disse.
Danilo lembrou ainda sobre suas dificuldades de socialização: "É pesado tentar ter a vida social que precisa ter". Amanda o questionou: "Você está ironizando?". E o artista negou, destacando que falava sério.

