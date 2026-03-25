Luto

Velório de Gerson Brenner acontece hoje em São Paulo

Galã de novelas dos anos 1990, ele morreu aos 66 anos em decorrência de falência de múltiplos órgãos.

Publicado em 25 de março de 2026 às 10:29

Velório de Gerson Brenner acontece hoje em São Paulo Crédito: Divulgação

Acontece nesta quarta-feira (25) em São Paulo o velório do ator Gerson Brenner, que morreu na noite de domingo (22) aos 66 anos.

Velório será aberto ao público. A despedida acontece entre as 9h e as 12h no Cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo.

Depois, o corpo será cremado. A cremação está marcada para as 13h, no Crematório Vila Alpina.

Gerson morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde o dia 16 de março com um quadro de sepse. O ator enfrentava, havia décadas, as consequências de um grave episódio que marcou sua vida e carreira: um tiro na cabeça sofrido durante uma tentativa de assalto em 1998.

SUCESSO NA TV

Durante os anos 1990, Brenner se consolidou como galã. Ele era um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, especialmente em produções da TV Globo.

Entre seus trabalhos mais lembrados está a novela "Rainha da Sucata" (1990). Ele interpretou Gerson Giovanni, personagem que ajudou a projetá-lo nacionalmente.

Ele também esteve em "Perigosas Peruas" (1992), vivendo um policial, e em "Corpo Dourado" (1998), seu último trabalho na televisão, onde deu vida ao personagem Jorginho.

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