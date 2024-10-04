Velório de Cid Moreira ocorre em Petrópolis e no Rio; enterro será em Taubaté

O apresentador Cid Moreira deixa a bancada após seu último dia como âncora do Jornal Nacional, 1996 Crédito: Julio Cesar Guimarães/Agência O Globo

O apresentador e locutor Cid Moreira, que morreu na quinta-feira aos 97 anos, terá velório em duas cidades do Rio de Janeiro e enterro em Taubaté, sua cidade natal. Ele deixa os filhos Rodrigo e Roger e sua esposa, a jornalista Fátima Sampaio.

O velório ocorre na quinta no Parque Municipal de Petrópolis, na Região Serrana Fluminense, onde morava com Fátima há cerca de um ano. Na sexta, uma cerimônia aberta ao público ocorre no Rio de Janeiro. A homenagem será na sede do governo estadual, o Palácio Guanabara, no bairro de Laranjeiras, entre 10h e 13h. Familiares do comunicador ainda não confirmaram o horário exato das cerimônias.

Depois, Moreira será enterrado em Taubaté, interior de São Paulo, onde começou sua carreira de locutor na Rádio Difusora Taubaté.