Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Velório de Cid Moreira ocorre em Petrópolis e no Rio; enterro será em Taubaté
Último adeus

Velório de Cid Moreira ocorre em Petrópolis e no Rio; enterro será em Taubaté

Apresentador estava internado por pneumonia há 29 dias e morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 08:48

O apresentador Cid Moreira deixa a bancada após seu último dia como âncora do Jornal Nacional, 1996
O apresentador Cid Moreira deixa a bancada após seu último dia como âncora do Jornal Nacional, 1996 Crédito: Julio Cesar Guimarães/Agência O Globo
O apresentador e locutor Cid Moreira, que morreu na quinta-feira aos 97 anos, terá velório em duas cidades do Rio de Janeiro e enterro em Taubaté, sua cidade natal. Ele deixa os filhos Rodrigo e Roger e sua esposa, a jornalista Fátima Sampaio.
O velório ocorre na quinta no Parque Municipal de Petrópolis, na Região Serrana Fluminense, onde morava com Fátima há cerca de um ano. Na sexta, uma cerimônia aberta ao público ocorre no Rio de Janeiro. A homenagem será na sede do governo estadual, o Palácio Guanabara, no bairro de Laranjeiras, entre 10h e 13h. Familiares do comunicador ainda não confirmaram o horário exato das cerimônias.
Depois, Moreira será enterrado em Taubaté, interior de São Paulo, onde começou sua carreira de locutor na Rádio Difusora Taubaté.
O apresentador expressou antes de morrer o desejo de ser sepultado em sua cidade natal, ao lado da primeira esposa, Nelcy Moreira, sua filha, Jaciara, que morreu em 2020 em decorrência de um enfisema pulmonar, e do neto, Alexandre, que morreu em um acidente de carro em 1996.

Veja Também

Morre Cid Moreira, ícone da televisão brasileira

Mister M. lamenta morte de Cid Moreira: 'As pessoas imitam a voz dele quando me encontram'

Jornal Nacional homenageia Cid Moreira, seu primeiro âncora, com abertura sem música

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cid moreira jornal nacional Luto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados