Velório de Cid Moreira ocorre em Petrópolis e no Rio; enterro será em Taubaté

O apresentador e locutor Cid Moreira, que morreu na quinta-feira aos 97 anos, terá velório em duas cidades do Rio de Janeiro e enterro em Taubaté, sua cidade natal. Ele deixa os filhos Rodrigo e Roger e sua esposa, a jornalista Fátima Sampaio.
O velório ocorre na quinta no Parque Municipal de Petrópolis, na Região Serrana Fluminense, onde morava com Fátima há cerca de um ano. Na sexta, uma cerimônia aberta ao público ocorre no Rio de Janeiro. A homenagem será na sede do governo estadual, o Palácio Guanabara, no bairro de Laranjeiras, entre 10h e 13h. Familiares do comunicador ainda não confirmaram o horário exato das cerimônias.
Depois, Moreira será enterrado em Taubaté, interior de São Paulo, onde começou sua carreira de locutor na Rádio Difusora Taubaté.
O apresentador expressou antes de morrer o desejo de ser sepultado em sua cidade natal, ao lado da primeira esposa, Nelcy Moreira, sua filha, Jaciara, que morreu em 2020 em decorrência de um enfisema pulmonar, e do neto, Alexandre, que morreu em um acidente de carro em 1996.