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Luto

Mister M. lamenta morte de Cid Moreira: 'As pessoas imitam a voz dele quando me encontram'

Jornalista narrava atração do mágico americano no Fantástico, sucesso nos anos 1990
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 08:39

Mister M e Cid Moreira
Mister M e Cid Moreira Crédito: Reprodução
Sucesso na década de 1990 no Fantástico, o ilusionista americano Mister M. lamentou a morte de Cid Moreira nesta quinta-feira (3).
Em entrevista à Globonews, Val Valentino, verdadeiro nome do mágico mascarado, disse que até hoje as pessoas imitam a voz do jornalista quando o encontram.
"Eu pessoalmente amo muito o Cid, assim como todo o Brasil", disse Valentino. "Quando as pessoas me encontram, imitam a voz dele. Sempre falam comigo sobre ele. Somos como uma dupla. É como perder um companheiro. Cid Moreira, sabemos que você está aí em cima. Obrigado", falou o mágico.
O quadro de Mister M. no Fantástico, narrado por Cid Moreira, era um hit de audiência. O ilusionista revelava o segredo por trás dos truques mais comuns feitos pelos mágicos. A atração rendeu processos contra a Globo movidos por associações profissionais, que alegavam que Valentino estragava seus truques.

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