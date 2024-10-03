Famosos lamentam morte de Cid Moreira

Cid Moreira: locutor tinha contrato com a Globo que durou até o último dia de sua vida Crédito: @ocidmoreira no Instagram

A morte de Cid Moreira aos 97 anos fez muitos famosos lamentarem a partida do jornalista e ícone da televisão brasileira.

O apresentador Britto Jr. disse pelas redes sociais que perdeu um ídolo. "Estou arrasado com a morte do meu ídolo maior na televisão brasileira: Cid Moreira, aos 97 anos. O melhor apresentador da história do nosso telejornalismo. Mas a voz de Deus nunca se calará. Estará imortalizada nos textos bíblicos gravados por ele", escreveu.

Ana Maria Braga disse que a voz e o talento de Cid marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. "Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz", escreveu.

No Encontro (Globo), William Bonner falou sobre a perda e projetou uma homenagem no Jornal Nacional na noite desta quinta-feira (3). "Pude apresentar o JN com ele. Isso é uma experiência profissional que quem passa tem dificuldade de descrever. É uma figura gigantesca", disse.

Fátima Bernardes relembrou que quando começou a assistir ao Jornal Nacional, Cid já fazia história. "A primeira vez em que entrei ao vivo no JN no meio de uma enchente, foi ele que chamou o meu nome: 'de lá fala ao vivo a repórter Fátima Bernardes'. A voz dele naquela bancada era uma grife, um selo de qualidade. Ele se foi, mas não será esquecido."

Sandra Annanberg rememorou sua estreia ao lado dele. "Passo para deixar abraço apertado para a família e para o Brasil que vai viver sem essa voz. Tenhob a honra de ter estreado ao lado dele, fui a primeira mulher a aparecer ao lado dele no JN. Sempre fui cuiddoso, um mestre.