  • Jornal Nacional homenageia Cid Moreira, seu primeiro âncora, com abertura sem música
Luto

Jornal Nacional homenageia Cid Moreira, seu primeiro âncora, com abertura sem música

Renata Vasconcellos noticia morte do colega com pesar: 'Notícia que ninguém quer dar'
Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 08:36

Cid Moreira encerra o Jornal Nacional em sua homenagem Crédito: Reprodução/Globo
Renata Vasconcellos abriu em tom de pesar o Jornal Nacional desta quinta-feira (3). Emocionada, noticiou a morte de Cid Moreira, o primeiro ocupante da bancada do JN. A vinheta de abertura do Jornal foi ao ar sem a música.
"Gostaríamos de nunca ter que noticiar a morte de um colega. Mas não temos essa opção", falou Renata. "Foram mais de oito mil vezes cumprimentando o Brasil com seu 'boa noite'", disse ela sobre o jornalista, que apresentou o JN desde sua criação, em 1969, até 1996.
Renata Vasconcellos e William Bonner noticiam morte do colega Cid Moreira Crédito: Reprodução/Globo
Cid Moreira foi contratado da Globo até o último dia de sua vida. O âncora morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.
Cid tinha o que a emissora da família Marinho chama de "contrato sênior" ou "contrato vitalício", como ficou popularmente conhecido. Esse tipo de acordo é feito pela Globo com artistas ou figuras que marcaram a história da emissora.
Em entrevista em 2023, Cid Moreira confirmou esse modelo de contratação que tinha com a Globo. "Fiz 55 anos de Globo e a relação é ótima. Dá para sobreviver, pagar nossas contas, me dá uma vida confortável. Vivo bem hoje", comentou.

Famosos jornal nacional Televisão
