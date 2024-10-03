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Saúde

Mário Gomes passa mal e é levado a pronto-socorro municipal por ambulância

Ator foi despejado há duas semanas de sua mansão na Joatinga, no Rio, por dívidas trabalhistas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 18:43

Mário Gomes passa mal e é levado a pronto-socorro
Mário Gomes passa mal e é levado a pronto-socorro Crédito: Reprodução/Instagram/@mariogomes__ator
Mário Gomes, 71, passou mal nesta quinta-feira (3) durante uma gravação em sua antiga casa, da qual foi despejado há duas semanas. O ator sentiu fortes dores na virilha, local onde já teve um câncer, e foi socorrido pelo SAMU.
A equipe do ator afirma que ele está recebendo os cuidados necessários. "Em breve traremos mais notícias", escreveu um porta-voz no Instagram. Ele foi levado à emergência do Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.
O artista vem passando por situação delicada desde foi despejado de sua mansão na Joatinga, bairro nobre do Rio. O imóvel foi leiloado para pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que tinha no Paraná. A casa, de frente para o mar e avaliada em mais de R$ 20 milhões, foi arrematada por R$ 720 mil.
Gomes é candidato a vereador do Rio pelo partido Republicanos. Ele foi um dos galãs mais populares das novelas da TV Globo nos anos 1970 e 1980, como "Gabriela", "Guerra dos sexos" e "Vereda Tropical". Em março de 2017, virou notícia ao aparecer vendendo hambúrguer na praia.

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