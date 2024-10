The Taste Brasil: tudo sobre o novo reality gastronômico na TV Gazeta

Com muita emoção e surpresas, a 7ª temporada de “The Taste Brasil” estreia nesta quinta-feira (3) no GNT e Globoplay. Nesta edição, uma das novidades é que a TV Globo (TV Gazeta) também vai exibir uma versão de 50 minutos do programa, todas as sextas-feiras, após o Globo Repórter.



A cada episódio, o programa receberá um chef de cozinha renomado e um grande nome do entretenimento para provar os pratos dos participantes, em apenas uma colher, junto com os mentores Felipe Bronze, Claude Troisgros, Manu Buffara e Manu Ferraz.