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Reality Show

Lucca vence a primeira edição do Estrela da Casa

O goiano foi o escolhido do público, com 41,13% dos votos. A capixaba Leidy Murilho também estava na disputa final
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 08:05

Lucca vence o Estrela da Casa
Lucca vence o Estrela da Casa Crédito: Reprodução/Globo
O cantor sertanejo Lucca venceu a primeira edição do Estrela da Casa na noite desta terça-feira (1º). O goiano foi o escolhido do público e foi campeão com 41,13% dos votos.
Além dele, os outros finalistas, Leidy Murilho, Matheus Torres e Unna X, fizeram suas últimas apresentações na noite desta terça.
Ana Clara agradeceu o público que acompanhou os 50 dias do reality e disse que em 2025 haverá uma edição do Estrela da Casa. Foram quase dois meses de workshops, ensaios e apresentações musicais.
Os dez participantes eliminados ao longo da temporada se reencontraram no palco do programa.

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