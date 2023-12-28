Veja os famosos mais seguidos do Instagram em 2023

Uma rede social poderosa. Completando 13 anos em 2023, o Instagram é uma das plataformas mais conhecidas e utilizadas no mundo. Entre famosos e anônimos, o aplicativo - que permite compartilhar fotos e vídeos- se tornou um queridinho do público. Ao todo, mais de 1 bilhão de usuários navegam pelo app no planeta, sendo mais de 113 milhões só no Brasil. Inclusive, estamos atrás somente dos Estados Unidos em relação ao número de contas.