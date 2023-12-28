Veja os famosos mais seguidos do Instagram em 2023

Uma rede social poderosa. Completando 13 anos em 2023, o Instagram é uma das plataformas mais conhecidas e utilizadas no mundo. Entre famosos e anônimos, o aplicativo - que permite compartilhar fotos e vídeos- se tornou um queridinho do público. Ao todo, mais de 1 bilhão de usuários navegam pelo app no planeta, sendo mais de 113 milhões só no Brasil. Inclusive, estamos atrás somente dos Estados Unidos em relação ao número de contas.
Mas com tantos números, quem será que ocupa o topo do ranking global com mais seguidores? E qual será o top 10? Nós, de HZ, preparamos uma lista com as celebridades mais seguidas do Brasil e também do mundo em 2023. Confira abaixo:
Brasileiros famosos com mais seguidores:
- 1. Neymar
- Seguidores: 217 milhões
- 2. Ronaldinho Gaúcho
- Seguidores: 74,9 milhões
- 3. Marcelo
- Seguidores: 66,3 milhões
- 4. Anitta
- Seguidores: 64,9 milhões
- 5. Whinderson Nunes
- Seguidores: 59,8 milhões
- 6. Tatá Werneck
- Seguidores: 57 milhões
- 7. Larissa Manoela
- Seguidores: 53,8 milhões
- 8. Maisa
- Seguidores: 48,5 milhões
- 9. Bruna Marquezine
- Seguidores: 45,2 milhões
- 10. Virginia
- Seguidores: 44,8 milhões
Celebridades com mais seguidores no mundo:
- 1. Cristiano Ronaldo
- Seguidores: 615 milhões
- 2. Lionel Messi
- Seguidores: 496 milhões
- 3. Selena Gomez
- Seguidores: 429 milhões
- 4. Kylie Jenner
- Seguidores: 399 milhões
- 5. Dwayne Johnson (The Rock)
- Seguidores: 395 milhões
- 6. Ariana Grande
- Seguidores: 380 milhões
- 7. Kim Kardashian
- Seguidores: 364 milhões
- 8. Beyoncé
- Seguidores: 319 milhões
- 9. Khloé Kardashian
- Seguidores: 311 milhões
- 10. Kendall Jenner
- Seguidores: 294 milhões