Susana Vieira diz que não sabe se continuará sendo atriz ao refletir sobre carreira

Retrato da atriz Susana Vieira Crédito: Bruno Santos/Folhapress

Ao refletir sobre sua carreira em entrevista à revista Caras, Susana Vieira afirmou não ter certeza se continuará atuando. Aos 81 anos, ao menos 60 deles sob os holofotes, a atriz decidiu falar sobre a trajetória na profissão como algo do passado.

"Foi uma bela carreira. Eu digo que foi porque não sei o que será da minha vida, se eu continuarei. Mas se eu continuar, já tenho uma carreira, uma história e um nome feitos. E um respeito conquistado a duras penas. Consegui, estou muito feliz", disse ela à revista.

"Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam. Meu cabelo é R$ 8.000 [para fazer]. Minha casa tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz!"