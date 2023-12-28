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Susana Vieira diz que não sabe se continuará sendo atriz ao refletir sobre carreira

Um dos nomes mais celebrados da televisão brasileira afirma já estar feliz com o que conquistou ao longo dos anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 08:54

Retrato da atriz Susana Vieira
Retrato da atriz Susana Vieira Crédito: Bruno Santos/Folhapress
Ao refletir sobre sua carreira em entrevista à revista Caras, Susana Vieira afirmou não ter certeza se continuará atuando. Aos 81 anos, ao menos 60 deles sob os holofotes, a atriz decidiu falar sobre a trajetória na profissão como algo do passado.
"Foi uma bela carreira. Eu digo que foi porque não sei o que será da minha vida, se eu continuarei. Mas se eu continuar, já tenho uma carreira, uma história e um nome feitos. E um respeito conquistado a duras penas. Consegui, estou muito feliz", disse ela à revista.
"Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam. Meu cabelo é R$ 8.000 [para fazer]. Minha casa tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz!"
A atriz começou a carreira em 1962 e participou de novelas de sucesso como "Senhora do Destino", "Por Amor" e "Mulheres de Areia". Seu último trabalho foi a personagem Cândida em "Terra e Paixão", novela das nove criada por Walcyr Carrasco.

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