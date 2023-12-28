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Luxo

Ana Castela compra carro de R$ 500 mil: 'Fruto do meu trabalho'

Cantora foi a artista mais ouvida do Spotify Brasil em 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 08:26

Ana Castela compra carro de R$ 500 mil
Ana Castela compra carro de R$ 500 mil Crédito: Reprodução/Instagram/@anacastelacantora
Ana Castela comprou um carro avaliado em R$ 500 mil e mostrou a nova aquisição aos seguidores nas redes sociais. A cantora, que foi a artista mais ouvida do Spotify Brasil em 2023, disse que a conquista foi fruto de seu trabalho - e até dos críticos.
O carro é o Silverado High Country, modelo de 2024 da Chevrolet. No site oficial da fabricante, o preço de lançamento do veículo é de R$ 519,9 mil.
"Fruto do meu trabalho, suor, choro, haters que não pode faltar, felicidade e dedicação! Obrigada Deus, pai e mãe por nunca deixarem eu desistir (não vou saber estacionar, e nem ver quem tá na rua mas Deus cuida). Com vocês, meu carro!", escreveu ela no Instagram nesta quarta-feira, 27.
Gustavo Mioto, namorado de Ana Castela, comemorou a compra da cantora. "Ansioso para te ver estacionando", disse ele nos comentários da publicação. Outras pessoas também comemoraram a conquista da artista. "Parabéns!", escreveu Ana Hickmann.
Em 2023, Ana Castela alcançou o topo da retrospectiva tradicional do Spotify e se tornou a artista mais ouvida do Brasil. Como se não fosse o bastante, ela ocupou a 93ª posição no ranking global.

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