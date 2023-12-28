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Internet

PC Siqueira deu força para depressivos no Natal em último vídeo: 'Você não está sozinho'

Postagem foi feita em sua conta no Instagram, que contava com mais de 500 mil seguidores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 08:11

PC Siqueira: último vídeo dava força para quem tinha depressão
PC Siqueira: último vídeo dava força para quem tinha depressão - Crédito: Instagram/@pecesiqueira
Em seu último vídeo postado em suas redes sociais no último domingo (24), o youtuber PC Siqueira deu força para pessoas solitárias que iriam comemorar o natal sozinhos, assim como ele.
"Feliz natal pra você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana pra fazer festa. Você não está sozinho!", disse o youtuber, que aparentava já não estar bem.
Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, foi encontrado morto em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, nesta quarta-feira (27).
O antigo youtuber e apresentador da MTV tinha 37 anos. De acordo com a polícia, a provável causa da morte foi suicídio, mas uma perícia está sendo feita na cena do ocorrido.
Ainda segundo a polícia, seu corpo foi encontrado por sua ex-namorada, Maria Luiza Lopes Watanabe. Em março deste ano, PC Siqueira chegou a ser resgatado por bombeiros depois do que ele chamou de uma tentativa de suicídio, acrescentando que não teria sido a primeira.
Saúde mental era um tema frequente em seus conteúdos, e PC Siqueira chegou a compartilhar com os seguidores que sofria de depressão, ansiedade e crise de pânico.
Também abordou temas pessoais no livro "PC Siqueira Está Morto", em que o escritor Alexandre Matias recuperava a trajetória do youtuber a partir de elementos da ficção científica, sempre presentes na carreira do autodeclarado nerd.

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