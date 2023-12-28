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Fernanda Montenegro e Fernanda Torres recebem bênção do papa Francisco

As atrizes participaram da Missa do Galo na noite de Natal e da audiência geral no Vaticano, onde encontraram com o pontífice
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 08:16

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres recebem bênção do papa Francisco
Fernanda Montenegro e Fernanda Torres recebem bênção do papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram/@fernandamontenegrooficial
As atrizes Fernanda Montenegro e sua filha, Fernanda Torres, receberam nesta quarta-feira (27) uma bênção do papa Francisco.
As duas participaram da Missa do Galo, realizada no dia 25 de dezembro, e da audiência geral, onde encontraram com o pontífice. O encontro foi registrado e compartilhado no Instagram, rede social na qual Fernanda Montenegro escreveu "amém" na legenda do vídeo.
Na gravação, é possível ver mãe e filha sentadas enquanto o papa segura a mão de Fernanda Montenegro e deseja que Deus as abençoe. 
Com 94 anos, Fernanda Montenegro continua em plena atividade. A atriz, que interpretou Nossa Senhora em "O Auto da Compadecida", em 2000, estará de volta na continuação do longa.
A história acompanha as aventuras de uma dupla que vive aplicando golpes. Eles enganam a população de um pequeno vilarejo no sertão da Paraíba e, quando morrem, são julgados antes de entrarem no paraíso.
Já Fernanda Torres adaptou para a Globoplay o livro "Fim!", obra que ela lançou em 2013. A série estreou em outubro na plataforma e conta com dez episódios de cerca de 60 minutos.

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