Pitty ironiza Beyoncé, elogia Manu Gavassi e é criticada nas redes

Pitty ironiza Beyoncé e é criticada nas redes Crédito: Reprodução/Instagram/@pitty/@patbo

A vinda de Beyoncé ao Brasil rendeu muitos comentários na web. Inclusive, da cantora Pitty, que ironizou a norte-americana. Elogiando Manu Gavassi nas redes sociais, ela disse que "a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal".

"Estou há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu lançou um assunto(s) importantes p/ debater o feminino na arte; e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno natal (n me cancelem, eu amo, mas esse timing tá fod*)", comentou no X, antigo Twitter, na quarta-feira, 27.

O termo "Irmã Dulce" faz referência à santa de mesmo nome, conhecida pelo seu trabalho social com pessoas de baixa renda. Por isso, os usuários entenderam que Pitty criticou os trabalhos filantrópicos de Beyoncé, fundadora do projeto social BeyGOOD.

"20 anos com volta e meia realizando esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo. Tomara que eu esteja muito errada", completou a artista, que viu seu nome entre os mais comentados da rede social.

Pitty, desde quando existe timing para ajudar alguém? Se alguém não está no timing certo, definitivamente essa pessoa não é a Beyoncé!



Queremos aproveitar seu comentário para convidar você e todos os que ainda não conhecem a instituição filantrópica BeyGOOD a se informarem mais… https://t.co/xmu0POcnec pic.twitter.com/k5pv8yAKAX — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) December 27, 2023

a pitty fez o tweet mais ilegível possível achando q ngm iria entender oq ela disse só não contava com o fato da beyonce através do beygood financiar a educação de jovens pretos e assim fazendo a gente compreender exatamente oq vc quis dizer pic.twitter.com/fPlb1C6jvJ — დ (@beyonceousada) December 27, 2023

quando a Beyoncé subir no palco do show da virada e reconhecer a Pitty na plateia pic.twitter.com/TtRIQKeaS7 — gay 30+ 🐺 (@jp_90skid) December 27, 2023

Queria criticar a Pitty também, no entanto não cheguei a entender o que ela escreveu — Helder Maldonado (@heldermaldonado) December 27, 2023

a manu assim na dm da pitty depois de ver o nome dela nesse rolo

pic.twitter.com/Dq6mCOPa0V — ally (@ywda_) December 27, 2023

beyoncé nao veio por dinheiro. ela bancou tudo do próprio bolso e usou todo o buzz que o nome dela tem pra chamar atenção pra fundação beygood. o que a pitty e manu gavassi fazem socialmente alem de serem duas frustradas pelo sucesso alheio de seus colegas da indústria? — luiz henrique (@luizhenrisque) December 27, 2023

Até a cantora Gaby Amarantos comentou sobre o episódio. "Te sugeriria olhar com atenção o trabalho que a fundação dela faz há mais de 10 anos no Brasil junto com a CUFA e sem medo te avisar que não é necessário comparar o trabalho dela com o de ninguém, até porque se a gente for entrar na questão 'privilégio', mulheres negras saem perdendo", disse.

Amada @Pitty te escrevo aqui pela nossa amizade, pela admiração que tenho por vc e por ter tido a oportunidade de conviver um pouco contigo, me sentindo a vontade pra dizer que discordo de ti mana. Quando vc como mulher branca questiona o trampo memorável da BeyGOOD tu tens que — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) December 28, 2023

dela com o de ninguém até pq se a gente for entrar na questão “privilégio” mulheres negras saem perdendo então,espero poder te encontrar no futuro, te abraçar e conversar contigo com muita honestidade e afeto como já fizemos outras vezes. Um abraço e um feliz 2024 — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) December 28, 2023

Pitty se manifestou após receber diversas críticas. "Às vezes a gente escreve coisas e acaba se confundindo, sendo interpretadas de formas totalmente aleatórias à proposta original. somos cabeças pensantes em eterno movimento, e muitas coisas revisitaram a minha nos últimos dias", escreveu.