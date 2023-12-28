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Pitty ironiza Beyoncé, elogia Manu Gavassi e é criticada nas redes

Pitty recebeu diversas críticas na web. Até a cantora Gaby Amarantos se pronunciou: "Te sugeriria olhar com atenção o trabalho que a fundação dela faz "
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 08:50

Pitty ironiza Beyoncé e é criticada nas redes
Pitty ironiza Beyoncé e é criticada nas redes Crédito: Reprodução/Instagram/@pitty/@patbo
A vinda de Beyoncé ao Brasil rendeu muitos comentários na web. Inclusive, da cantora Pitty, que ironizou a norte-americana. Elogiando Manu Gavassi nas redes sociais, ela disse que "a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal".
"Estou há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu lançou um assunto(s) importantes p/ debater o feminino na arte; e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno natal (n me cancelem, eu amo, mas esse timing tá fod*)", comentou no X, antigo Twitter, na quarta-feira, 27.
O termo "Irmã Dulce" faz referência à santa de mesmo nome, conhecida pelo seu trabalho social com pessoas de baixa renda. Por isso, os usuários entenderam que Pitty criticou os trabalhos filantrópicos de Beyoncé, fundadora do projeto social BeyGOOD.
"20 anos com volta e meia realizando esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo. Tomara que eu esteja muito errada", completou a artista, que viu seu nome entre os mais comentados da rede social.
Até a cantora Gaby Amarantos comentou sobre o episódio. "Te sugeriria olhar com atenção o trabalho que a fundação dela faz há mais de 10 anos no Brasil junto com a CUFA e sem medo te avisar que não é necessário comparar o trabalho dela com o de ninguém, até porque se a gente for entrar na questão 'privilégio', mulheres negras saem perdendo", disse.
Pitty se manifestou após receber diversas críticas. "Às vezes a gente escreve coisas e acaba se confundindo, sendo interpretadas de formas totalmente aleatórias à proposta original. somos cabeças pensantes em eterno movimento, e muitas coisas revisitaram a minha nos últimos dias", escreveu.

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