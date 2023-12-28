Neymar ganha cordão de R$ 2 milhões de influenciador investigado pela PF em cruzeiro

Neymar recebe presente de influenciador Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Bruno Aleksander, mais conhecido como Buzeira, presenteou o jogador Neymar com um cordão cravejado de ouro e prata, estimado em R$ 2 milhões, na madrugada desta quarta-feira (27).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o influencer deu um colar de ouro para o jogador, com os números 00 seguidos. Os dois brincaram sobre a situação, e Neymar agradeceu o amigo.

O colar virou piada nas redes sociais, com muita gente dizendo que os números que estão neles são os dias em que Neymar não cometeu uma traição em seus relacionamentos.

🚨VEJA: Influenciador conhecido como “Buzeira” presenteou Neymar com um cordão de ouro avaliado em R$ 2 milhões. pic.twitter.com/xpmf6qyszY — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 27, 2023

Buzeira, vale lembrar, foi citado em operação da Polícia Federal sobre investigação de supostos jogos de loteria que fazia nas redes sociais, que contava com rifas e sorteios ilegais de artigos de luxo.

Além das atrações musicais confirmadas para o cruzeiro organizado por Neymar, como Péricles e MC Livinho, nomes como Virginia Fonseca, Zé Felipe e Rafaella Santos, irmã de Neymar, foram vistos embarcando no navio como convidados.

A embarcação passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo.