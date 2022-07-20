'Tudo é jogada de marketing', diz MC Melody sobre treta com Anitta

Anitta e Melody Crédito: Reprodução/ Instagram @anitta e @melodyoficial3

MC Melody, 15, usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para negar briga com Anitta, 29. A cantora compartilhou vários vídeos nos stories do Instagram e surpreendeu ao elogiar a intérprete do sucesso "Envolver". Ela ainda explicou que confusão dos últimos dias era uma jogada de marketing das duas famosas.

"Não tenho treta com a Anitta. Sou fã dela assim como vocês. Às vezes a gente se zoa um pouquinho. Mas eu tenho uma admiração muito grande por ela, e acredito que ela tenha um pouco por mim. Eu e Anitta fazemos essa zoeira mais por jogada de marketing. Tudo é jogada de marketing. Não temos treta", começa Melody que ainda negou que o clipe de sua música "Assalto Perigoso" esteve fora do ar das plataformas digitais por causa do desentendimento das cantoras.

Com a repercussão da discussão entre Melody e Anitta, alguns seguidores da estrela internacional do funk nacional começaram a marcar a gravadora responsável pela canção "Positions", que Melody se inspirou e não deu créditos. Nija Charles, uma das compositoras da música interpretada por Ariana Grande, soube da treta e logo depois o clipe de "Assalto Perigoso" foi removido do YouTube.

"Ninguém derrubou minha música. Quando soltei a música, há uns cinco meses, eu mesma tirei do ar. Fiquei com receio. Tirei ela do canal com 30 milhões de visualizações. Já tirei há muito tempo. (...) A compositora nem falou de mim. Ela só queria os créditos e eu já dei os créditos. Estão no ar. Não ataquem ela antes de pesquisar. Independente de tudo, ela foi uma fofa comigo", pediu MC Melody.

Horas depois, Nija desmentiu Melody. "Nunca falei com ela, que tem que creditar os escritores e compartilhar o dinheiro que ganhou com a música. Coisas assim acontecem o tempo todo, mas você tem que esclarecer. Não há problema em fazer covers de músicas no YouTube e SoundCloud, mas quando você as coloca em plataformas de streamings, você precisa creditar e compartilhar o lucro. Talvez ela não saiba", afirmou a compositora.

"Não estou brava com Melody e uma menor de idade não deveria ser atacada. Só estou avisando que essa história da música ainda não estão resolvidos, mas tenho certeza de que serão", completou Nija Charles.