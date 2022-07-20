Gkay diz que está dando um tempo de namoros: 'homens dão trabalho'

Gkay Crédito: Reprodução/Instagram

Gkay, 29, está solteira e muito bem, obrigada. Sem namorar fixo há alguns meses, a influenciadora digital revelou que tem dado um tempo dos homens porque chegou à conclusão de que eles andavam atrapalhando a sua vida. "Estou meio sabática, eu estou meio dando umas férias, porque assim, fiquei vendo que eles estavam dando um trabalho. Homens dão trabalho. Estava ocupando muito a minha cabeça", assumiu durante a participação no podcast Quem Pod, Pode nesta terça-feira (19).

Em conversa com as apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Gessica Kayane explicou que é heterossexual, embora já tenha trocado selinhos com mulheres em suas badaladas festas. "Gosto mesmo de homem", admitiu a também atriz que, entre risos, comentou que existe mesmo a paquera virtual com o youtuber Felipe Neto.

"Mas é aquilo. Eu não saio de casa. Se quiser que vá lá pra casa. Mas também, ir para casa é delivery, entendeu?", reconheceu Gkay que contou não ter muito tempo para namorar. "Até porque, se você começar a namorar, como que faz? Por que a sua vida é um reality com seus amigos? quis saber a mulher de Bruno Gagliasso.