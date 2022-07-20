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Gkay diz que está dando um tempo de namoros: 'homens dão trabalho'

Influenciadora e atriz assumiu que anda solteira por opção, mas não abre mão das paqueras virtuais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 08:41

Gkay
Gkay Crédito: Reprodução/Instagram
Gkay, 29, está solteira e muito bem, obrigada. Sem namorar fixo há alguns meses, a influenciadora digital revelou que tem dado um tempo dos homens porque chegou à conclusão de que eles andavam atrapalhando a sua vida. "Estou meio sabática, eu estou meio dando umas férias, porque assim, fiquei vendo que eles estavam dando um trabalho. Homens dão trabalho. Estava ocupando muito a minha cabeça", assumiu durante a participação no podcast Quem Pod, Pode nesta terça-feira (19).
Em conversa com as apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Gessica Kayane explicou que é heterossexual, embora já tenha trocado selinhos com mulheres em suas badaladas festas. "Gosto mesmo de homem", admitiu a também atriz que, entre risos, comentou que existe mesmo a paquera virtual com o youtuber Felipe Neto.
"Mas é aquilo. Eu não saio de casa. Se quiser que vá lá pra casa. Mas também, ir para casa é delivery, entendeu?", reconheceu Gkay que contou não ter muito tempo para namorar. "Até porque, se você começar a namorar, como que faz? Por que a sua vida é um reality com seus amigos? quis saber a mulher de Bruno Gagliasso.
"Pois é, aqueles meus... aqueles desgraçados que eu chamo de amigos, eles todos estão namorando agora. Mas eu? Eu não posso namorar", brincou a influenciadora. que não fugiu da pergunta sobre depressão. "Hoje, eu estou legal, mas ano passado eu desenvolvi síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Comecei a me tratar e agora está tudo bem. A minha saúde em primeiro lugar", finalizou Gkay.

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