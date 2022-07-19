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Camila Rodrigues revela sexo do primeiro bebê

No Instagram atriz festejou o momento: ‘chegou o dia que tanto esperei!’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 17:38

Camila Rodrigues revela sexo do primeiro bebê
Camila Rodrigues revela sexo do primeiro bebê Crédito: Reprodução/Instagram/@camilarodrigues11
Camila Rodrigues revelou nesta segunda, 18, o sexo do bebê que espera com o marido, Vinicius Campanário.
"Chegou o dia que eu tanto esperei, vou dividir com vocês o sexo do meu bebê", escreveu na legenda do vídeo da revelação. No domingo, 17, a atriz publicou no Instagram a euforia que estava em dizer para seus fãs o sexo da criança. "Bom dia pra quem quase não dormiu, foram tantos sentimentos e surpresas que ainda estou anestesiada de amor. Dia de agradecer a Deus! Lindo domingo a todos!
Ao lado do marido, a atriz precisou furar grandes balões, com apenas um contendo confete nas cores correspondentes ao sexo do bebê, azul ou rosa. Assim que o tom azulado saiu de um dos balões, Camila festejou ao lado de Vinicius. Ela também revelou o nome que escolheu para a criança: Bernardo. Os últimos trabalhos da atriz foram na TV Record, com as novelas ‘Topíssima’, ‘Amor sem Igual’ e ‘Gênesis’.

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