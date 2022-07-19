Camila Rodrigues revela sexo do primeiro bebê Crédito: Reprodução/Instagram/@camilarodrigues11

Camila Rodrigues revelou nesta segunda, 18, o sexo do bebê que espera com o marido, Vinicius Campanário.

"Chegou o dia que eu tanto esperei, vou dividir com vocês o sexo do meu bebê", escreveu na legenda do vídeo da revelação. No domingo, 17, a atriz publicou no Instagram a euforia que estava em dizer para seus fãs o sexo da criança. "Bom dia pra quem quase não dormiu, foram tantos sentimentos e surpresas que ainda estou anestesiada de amor. Dia de agradecer a Deus! Lindo domingo a todos!