Ex-mulher de Latino revela traições dele e filhos fora do casamento

Ex-mulher do cantor Latino (49), a modelo Rayanne Morais (33) fez declarações fortes nas redes sociais contra o artista. Segundo ela, dois dos filhos dele são frutos de uma traição. Ela ainda o chamou de "mau caráter".

Latino e Rayanne Morais se relacionaram entre 2011 e 2015 Crédito: Reprodução

Tudo começou depois que Latino comentou uma publicação de uma página nas redes sociais que abordava sobre uma polêmica. Nela, a empresária Sylvia Goulart acusava Rayanne de ser pivô do fim do casamento do ator Victor Pecoraro com a blogueira Renata Muller.

Porém, o comentário de Latino com duas carinhas de vômito chamou a atenção da própria Rayanne, com quem ele se relacionou entre 2011 e 2015. A modelo não deixou por menos e resolveu soltar os cachorros para cima do ex na publicação.