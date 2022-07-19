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Ex-mulher de Latino revela traições dele e filhos fora do casamento

Modelo, e ex-Miss Rio de Janeiro, Rayanne Morais chama cantor de 'mau caráter' nas redes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 11:32

Ex-mulher do cantor Latino (49), a modelo Rayanne Morais (33) fez declarações fortes nas redes sociais contra o artista. Segundo ela, dois dos filhos dele são frutos de uma traição. Ela ainda o chamou de "mau caráter".
Latino e Rayanne Morais se relacionaram entre 2011 e 2015
Latino e Rayanne Morais se relacionaram entre 2011 e 2015 Crédito: Reprodução
Tudo começou depois que Latino comentou uma publicação de uma página nas redes sociais que abordava sobre uma polêmica. Nela, a empresária Sylvia Goulart acusava Rayanne de ser pivô do fim do casamento do ator Victor Pecoraro com a blogueira Renata Muller.
Porém, o comentário de Latino com duas carinhas de vômito chamou a atenção da própria Rayanne, com quem ele se relacionou entre 2011 e 2015. A modelo não deixou por menos e resolveu soltar os cachorros para cima do ex na publicação.
"Vai cuidar dos seus filhos (cita nominalmente cada um), que são frutos da sua traição comigo. Aliás, esse foi o motivo da separação. Que bom que a matemática é exata, senão poderia inventar mais uma das suas mentiras. Mau caráter", publicou. Procurado, Latino, pai de dez, ainda não havia respondido as solicitações.

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