Travis Scott é preso por embriaguez e invasão de propriedade na Flórida

O rapper americano Travis Scott Crédito: AFP

O rapper Travis Scott, 33, foi preso na Flórida acusado de embriaguez em público e invasão de propriedade, segundo o TMZ. O cantor foi levado sob custódia por policiais na Marina de Miami Beach na madrugada desta quinta (20). Procurada, a equipe dele ainda não havia se pronunciado.

O músico é nascido em Houston e é pai de dois filhos, frutos de um relacionamento com Kylie Jenner. Conforme o New York Post, Travis pagou a fiança de US$ 650 (equivalente a R$ 3.500) e deverá ser liberado na manhã desta quinta-feira.