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Polêmica

Travis Scott é preso por embriaguez e invasão de propriedade na Flórida

Após ser preso, o rapper pagou a fiança e deverá ser liberado nesta quinta (20)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 13:31

O rapper americano Travis Scott
O rapper americano Travis Scott Crédito: AFP
O rapper Travis Scott, 33, foi preso na Flórida acusado de embriaguez em público e invasão de propriedade, segundo o TMZ. O cantor foi levado sob custódia por policiais na Marina de Miami Beach na madrugada desta quinta (20). Procurada, a equipe dele ainda não havia se pronunciado.
O músico é nascido em Houston e é pai de dois filhos, frutos de um relacionamento com Kylie Jenner. Conforme o New York Post, Travis pagou a fiança de US$ 650 (equivalente a R$ 3.500) e deverá ser liberado na manhã desta quinta-feira.
Em fevereiro, o rapper foi confirmado como principal atração do primeiro dia do Rock in Rio 2024. Ele fecha a noite do Palco Mundo no dia 13 de setembro.

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