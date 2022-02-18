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BBB 22

Thiaguinho canta para brothers após reality ficar duas semanas sem shows

Cantor vai apresentar sucessos e clássicos do pagode neste sábado (19). Os shows estavam suspensos por causa da Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 16:11

O cantor Thiaguinho vai cantar sucessos da sua carreira e clássicos do pagode no
O cantor Thiaguinho vai cantar sucessos da sua carreira e clássicos do pagode no "BBB 22" Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
Após duas semanas sem a presença de artistas para animar as festas do Big Brother Brasil 22, a celebração deste sábado (22) terá novamente um convidado especial: Thiaguinho, que vai cantar sucessos da sua carreira e clássicos do pagode.
Nas primeiras semanas do reality, apresentaram-se no reality Alok e Ferrugem. Depois, os shows foram suspensos por causa da Covid, segundo explicou o diretor Boninho ao responder no sábado passado (12) a pergunta de uma seguidora sobre o motivo da paralisação das apresentações. "Estamos cuidados dos procedimentos [contra] Covid", respondeu ele.
Pipoca, sorvete, chocolate e variados tipos de doces e balas estão no cardápio da festa deste sábado (19), segundo divulgado pela Globo.
Na noite desta sexta (18), durante o programa ao vivo, o Big Fone vai tocar. Quem atender, terá de indicar uma pessoa ao Paredão. No sábado (19), antes da festa, ocorre a Prova do Anjo.
No domingo (20), o anjo imuniza um participante, e o líder indica uma pessoa para a berlinda. Além disso, a casa será dividida em três grupos. Cada um deles, em consenso, terá de indicar ao Paredão um brother de um dos outros grupos.
O Paredão será triplo e haverá prova Bate e Volta, segundo explicado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

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