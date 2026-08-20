Terceira temporada de 'Estrelas da Casa' une formação artística e práticas de mercado no lançamento de um novo grupo musical

Candidatas do Pagode

Arissa - Pagode

Conhecida nas redes sociais por unir potência vocal e personalidade marcante, Arissa tem 30 anos e nasceu em Niterói (RJ). Atualmente mora em São Gonçalo (RJ) e trabalha como cantora, compositora e atriz. Durante anos se apresentou em eventos privados, casamentos e navios. Antes do pagode, cantava funk e chegou a lançar músicas no gênero. Seu nome ganhou projeção após viralizar interpretando clássicos internacionais em versão pagode. Na internet, ficou conhecida como “Wandinha do Pagode”. Também participou de musicais infantis e integrou uma orquestra.

Bruna Bento - Pagode

A música acompanha Bruna Bento desde a infância. Aos 23 anos, a cantora de Nova Friburgo (RJ) já tem uma rotina de palcos. Começou a cantar na igreja aos 7 anos. Participou como atriz do musical “O Homem da Montanha”, inspirado na trajetória de Benito di Paula, e fez aulas de hip-hop, o que auxilia em sua desenvoltura nas apresentações musicais. Compositora desde a adolescência, afirma ter cerca de 30 músicas escritas. Além da música, ajuda a complementar a renda vendendo mercadorias ao lado do irmão.





Dandara Luanda - Pagode

Cantando diariamente e vivendo exclusivamente da música, Dandara Luanda chega ao programa representando a nova geração do pagode baiano. Aos 20 anos, nasceu e mora em Bom Jesus da Lapa (BA). Mantém três atividades ligadas à música: canta no Santuário na cidade, realiza apresentações em eventos e administra uma agência especializada em música para casamentos e receptivos. Seu repertório mistura pagode, MPB e influências de forró. Aprendeu tudo na prática, sem aulas de canto, e tem no pai, trompetista de uma filarmônica, sua principal referência artística.





Esther Nunes - Pagode

Aos 26 anos, a cantora e compositora Esther é de Macaé (RJ). Começou a cantar ainda criança, na igreja, e migrou para o pagode durante a adolescência. Participou do grupo feminino Papo de Mulher e, depois da pandemia, Esther passou a cantar na noite. Ela sempre contou com o apoio da mãe, que chegou a pegar um empréstimo para comprar uma caixa de som e ajudar a filha a investir na carreira musical. Pouco tempo depois, Esther conseguiu fechar um contrato para se apresentar duas vezes por semana em um bar. Em 2024, conquistou o segundo lugar no festival Canta Cabo Frio, onde dividiu palco com o Imaginasamba. Compositora, tem dez músicas autorais e realizou a “Feijoada da Esther” para arrecadar recursos para seu projeto audiovisual.





Hanaya - Pagode

A trajetória de Hanaya é marcada por coragem e determinação. Aos 23 anos, a cantora escolheu o Rio de Janeiro (RJ) para investir na carreira artística. Natural de Valença(BA), começou a estudar coral aos 15 anos e desde cedo buscou aproximar o samba e o pagode do repertório que desenvolvia. Atualmente, vive uma fase intensa de apresentações. Já participou de shows de Marvvila, Xande de Pilares e Vitinho, além de ter seis músicas autorais lançadas, incluindo uma parceria com Xande de Pilares. Um vídeo viral nas redes sociais abriu caminho para sua carreira profissional. Fora dos palcos, além de compor, gosta de escrever poesias e desenhar.

Japa - Pagode

Foi quase por acaso que o pagode entrou na vida da Japa. Hoje, aos 27 anos, a cantora de Aparecida de Goiânia (GO) aposta todas as fichas na carreira musical. Antes, atuava como cantora sertaneja e conciliava apresentações com outros trabalhos. A mudança aconteceu durante uma festa familiar, quando decidiu cantar pagode e publicar os vídeos nas redes sociais. O conteúdo chamou a atenção de contratantes e marcou uma virada profissional. Atualmente dedica-se à gravação de um DVD para divulgar seu trabalho. Seu maior público até agora foi de 50 mil pessoas durante o Carnaval de 2026.

Julliana Franco - Pagode

Representando Belém do Pará (PA), Julliana Franco leva ao reality a experiência acumulada em anos de shows e projetos musicais na região Norte. A cantora e compositora tem 30 anos e se apresenta regularmente em bares e casas de show da capital paraense. Seu principal projeto é o grupo “Pagode com as Meninas”, que divide com a mãe e que já abriu apresentações de artistas como Thiaguinho e Péricles. Filha de um tecladista, toca violão e cresceu cercada pelo samba. Atualmente, comanda a direção musical dos próprios shows.





Vick Nunes - Pagode

O pagode é a identidade musical de Vick Nunes, cantora carioca de 27 anos que transformou a paixão pela música em profissão. Nascida e criada no Rio de Janeiro (RJ), começou a cantar na igreja. Atua profissionalmente há cinco anos, mantém um projeto solo e lidera o “Pagode da Vick”. Também se apresenta com outras bandas e toca instrumentos como bateria, tantan e surdo. Compositora, possui diversas músicas escritas, embora ainda não tenha lançado trabalhos autorais. Já dividiu palco com Pique Novo e cantou ao lado de Dudu Nobre, Ferrugem, Marvvila e Talita Cipriano.

Candidatos do Pagode

Arthur Belmonte - Pagode

A ligação de Arthur Belmonte com a música começou ainda na infância: foi o avô quem lhe ensinou os primeiros acordes no violão, aos 7 anos. Hoje, aos 29 anos, o cantor e compositor vive da música em Contagem (MG). Em 2014, iniciou a trajetória profissional cantando em bares e pouco depois montou um grupo de pagode, passando a realizar entre 15 e 20 shows por mês. Toca violão e tem noções de percussão, cavaquinho e baixo. Atualmente, lidera uma banda que leva seu nome e mantém uma equipe fixa de músicos.

Dan Ferrera - Pagode

De Mar Vermelho (AL) para os estúdios e palcos de todo o país, Dan Ferrera construiu uma carreira que une interpretação e composição. Aos 23 anos, o artista mora no Rio de Janeiro (RJ). Aprendeu a tocar violão ainda criança e passou a compor durante os estudos no Instituto Federal de Alagoas. Chegou a ingressar na faculdade de Física, mas abandonou o curso para viver da música. Em sua trajetória como compositor, escreveu músicas para artistas como Luiza Sonza, Thiaguinho, Ferrugem, Péricles e Dilsinho. É autor de grandes sucessos, entre eles "Maliciosa", "Saudade da Gente" e "Destilado", gravados por Ludmilla. Ao longo da carreira, já ultrapassou a marca de cem músicas gravadas por diversos intérpretes e dividiu palco com nomes como Jorge & Mateus, Ludmilla, Vitinho e Cesar Menotti & Fabiano.

David Natel - Pagode

David Natel tem 27 anos e nasceu em Porto Alegre (RS), onde vive até hoje. Profissional há dois anos, gosta de dançar e sambar e faz de três a cinco shows por semana em casas de pagode da cidade. Também atua como barbeiro, profissão que exerce há 14 anos e que pretende deixar para dedicar-se integralmente à música. Recentemente esteve no Rio de Janeiro para gravar novas faixas em estúdio. Já cantou com artistas como Yan, Gamadinho e Fabinho e integrou o grupo Zueira’. É do pagode, mas gostar de se vestir e se portar no estilo do hip-hop.

Jefinho - Pagode

A música sempre foi o principal instrumento de transformação na vida de Jefinho. O cantor de 31 anos nasceu em São Gonçalo (RJ) e mora em Itaipuaçu (RJ). Cantor profissional, multi-instrumentista e pagodeiro com 13 anos de estrada, domina cavaquinho, teclado, violão e diversos instrumentos de percussão. Aproximou-se ainda mais da música aos 15 anos, quando trocou um celular pelo primeiro cavaquinho. Consolidou sua experiência profissional no grupo Sambaí, entre 2015 e 2020, e atualmente segue carreira solo. Já cantou com Thiaguinho, Ferrugem, Péricles e Dilsinho. Compõe e vive da música.

Lukinhas - Pagode

Dos grupos de pagode aos grandes eventos, Lukinhas vem construindo seu espaço na música desde cedo. O cantor tem 29 anos e é do Rio de Janeiro (RJ). Atualmente, realiza shows com o projeto “Pagode do Lukinhas”, que já chegou a promover quatro apresentações em um único dia. Também abre shows de artistas conhecidos e já cantou para mais de 10 mil pessoas em eventos. Participou do grupo Me Faz Feliz e toca diversos instrumentos de percussão. Estudou música na igreja e destaca como um dos momentos mais marcantes da carreira o dia em que recebeu aplausos de Péricles durante uma apresentação.





Marquinho – Pagode

Aos 34 anos, Marquinho nasceu em Ribeirão Preto (SP) e mora há seis anos em Navegantes (SC). Está há quatro anos em carreira solo e realiza cerca de 16 shows por mês, incluindo seu evento “Resenha do Marquinho”. Viralizou após aparecer em um vídeo com Talita Cipriano. Já dividiu palco com Thiaguinho, Mumuzinho e Denilson Show. Começou a se apresentar aos 16 anos, primeiro como percussionista e depois como vocalista de grupos de pagode. Filho de cantor, já trabalhou como vendedor de malhas e carregador de rodoviária antes de viver da música.





Oliveira - Pagode

Entre os palcos do pagode, o rap e a composição, Oliveira, de 25 anos, construiu uma trajetória diversa. Natural de Niterói (RJ), mora em São Gonçalo (RJ). Desde 2022, atua como backing vocal do cantor Chefin e como artista solo. Também é compositor e já escreveu para artistas como Dennis DJ, Anitta e Marina Senna. Cresceu na igreja, cantando e tocando instrumentos, e já integrou grupos de pagode. De origem humilde, precisou trabalhar com outras atividades antes de se dedicar à carreira artística. Já esteve em Portugal se apresentando com Chefin e participou de turnês internacionais que o levaram a cantar para públicos superiores a 20 mil pessoas.





Uel - Pagode

Antes de viver exclusivamente da música, Uel seguiu uma carreira bem diferente na Marinha. Hoje, aos 26 anos, o cantor baiano colhe os frutos da decisão de apostar no pagode. A mudança de rumo aconteceu após viralizar cantando músicas de Belo. Natural de Salvador (BA), vive da música há três anos e faz, em média, 13 shows por mês. Já se apresentou para públicos de até 45 mil pessoas. Compositor e cavaquinista, tem cinco músicas gravadas e lançadas.





Candidatas do Pop

Cinara - Pop

Representante da nova cena musical de Salvador (BA), Cinara aposta em um trabalho autoral marcado pela influência da black music. A cantora tem 22 anos e nasceu na capital baiana. Faz shows em festivais e casas de espetáculo da cidade e teve seu maior público em 2026, durante uma apresentação para duas mil pessoas no dia de Iemanjá. Já recebeu o cantor baiano Lazzo Matumbi em um de seus shows e tem realizado participações nas apresentações do rapper Teto. Com mais de cem composições e três singles lançados, prepara agora um EP de afrobeat. Canta desde os 15 anos e tem como referências nomes como Aretha Franklin e Michael Jackson.

Emma - Pop

Entre bandas, musicais, atuação e projetos autorais, Emma construiu uma trajetória múltipla dentro do entretenimento. Aos 28 anos, a artista baiana vive em São Paulo (SP). Cantora e atriz, é vocalista da banda Hit Rock Billy Pops, dedicada ao pop rock dos anos 2000. Também se apresenta no bloco de carnaval Casa Comigo e na banda Safabeats. Integrou a banda de k-pop, EVE, projeto com o qual lançou músicas e realizou turnês pelo Brasil até seu encerramento, no ano passado. Passou três meses na Coreia do Sul aprendendo dança. Atualmente, prepara o lançamento de um EP autoral solo com influências de pop e brasilidades. Já trabalhou como professora de canto, estuda direção teatral e integrou o elenco principal de uma série.





Laura Schadeck - Pop

Laura Schadeck canta desde a adolescência. Aos 23 anos, a cantora natural de Porto Alegre (RS) mora em São Paulo (SP) e segue carreira solo. Entre os 14 e 15 anos integrou a girl band BFF Girls, grupo que ganhou notoriedade com a música “Meu Crush”, escrita por ela. Após o fim do projeto, passou a atuar como artista independente. Desde 2020 investe na própria carreira, produz conteúdo para as redes sociais e lançou o álbum autoral “Anti-Apático”. Também gerencia sua própria produção audiovisual e prepara um novo trabalho de pop com influências folk. Inspirada por Michael Jackson desde a infância, começou a compor aos 8 anos e estreou nos palcos aos 11. Já abriu grandes shows, incluindo uma apresentação de Fábio Jr. para 30 mil pessoas.





Leonna - Pop

Com apenas 19 anos, Leonna já acumula uma trajetória profissional consolidada na música. A cantora nasceu em Ceilândia (DF) e mora em Águas Claras (DF). Começou a cantar aos 11 anos e, aos 14, já trabalhava se apresentando em restaurantes. Aos 16 anos foi emancipada para integrar a banda baile Esquenta 6, em Brasília (DF), da qual faz parte até hoje. Também gosta de compor. Hoje, sonha em se mudar para São Paulo ou Rio de Janeiro para ampliar suas oportunidades profissionais.

Momô - Pop

A cantora Momô tem 30 anos, nasceu em Vilhena (RO) e mora em Parnamirim (RN). Sua principal fonte de renda vem das transmissões ao vivo que realiza nas redes sociais, atividade que a transformou em uma das grandes streamers do país. Já teve uma banda e realizou shows acústicos em bares, e atualmente faz das lives seu principal espaço de conexão com o público. É formada em Arquitetura e atualmente estuda na UFRNe tem influências de pop, jazz, soul e blues. Sua marca registrada é a gaita de boca, instrumento que a levou a eventos internacionais na Alemanha e no Japão. Também toca violão e tem diversas composições autorais prontas para lançamento.

Paula Tavares - Pop

Cantora, atriz e dubladora, Paula Tavares construiu uma carreira ligada aos palcos desde cedo. A artista, de 24 anos, nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e desenvolveu sua trajetória cercada pela música. Atualmente integra a banda baile Soul Pop, Eu Sou Rockl também az parte do elenco do musical “Fala Sério, Mãe!”, baseado na obra de Thalita Rebouças. Começou a cantar profissionalmente aos 16 anos por meio da dublagem musical e viralizou ao interpretar canções de Whitney Houston. No teatro, protagonizou montagens ligadas à franquia Galinha Pintadinha e participou do filme “POEMA!”.





Tori - Pop

Nascida em Caxias (MA), Tori construiu sua carreira conciliando apresentações ao vivo e produção autoral. A cantora tem 29 anos e hoje mora em Teresina (PI). Atualmente realiza entre três e quatro shows por semana em casamentos, eventos e celebrações, além de liderar a própria banda e equipe. Iniciou a trajetória em bandas baile ainda na adolescência, passou pelo universo dos covers no YouTube e consolidou seu nome na cena musical piauiense após a mudança para Teresina. Como compositora, alcançou grande repercussão com a música “Bom Dia”, que ultrapassou a marca de oito milhões de visualizações. Canta profissionalmente desde os 13 anos.





Vana J - Pop

Aos 18 anos, Vana J representa uma geração de artistas que unem música, dança e identidade pop. A cantora nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e cresceu em um ambiente musical influenciado pelos pais, ambos ligados profissionalmente à música. Apesar das raízes no samba, passou por uma transformação artística aproximando-se do universo das divas pop, do hip-hop e do street dance. Lançou seu primeiro trabalho autoral. Já se apresentou em grandes palcos do Rio de Janeiro, além de ter atuado em teatro musical ao lado de Heloisa Périssé. Atualmente trabalha com musicalização infantil e recreação enquanto prepara o lançamento de um novo clipe.





Candidatos do Pop





Álec - Pop

Conhecido pelos vizinhos como o “Michael Jackson do Pará”, Álec transformou influências musicais em profissão. O cantor tem 24 anos e é natural de Ananindeua (PA). Trabalha profissionalmente com música há três anos e já fez shows por todo seu estado, onde começou a trajetória artística em corais de igreja e festivais gospel. Tem composições autorais, com duas músicas já lançadas. Recentemente estudou teatro musical. Filho de uma cantora e de um dançarino, cresceu cercado pela arte e teve em Joelma uma de suas principais inspirações.

Bruno Gadiol - Pop

O público acompanha a trajetória de Bruno Gadiol, 28 anos, desde a adolescência. O cantor nasceu em São Paulo (SP), mora em Goiânia (GO) e faz shows em um clube de jazz na capital goiana. Começou a cantar ainda criança, inspirado pelos filmes musicais que assistia. Em 2013, participou de um concurso musical no ‘TV Xuxa’ e saiu vencedor ao lado de outros três participantes. Lançou os álbuns “Jovem” e “Gêmeos em Gêmeos”. Também construiu carreira como ator, com passagens por ‘Malhação – Viva a Diferença’ e ‘As Five’.

Enzo Cespom - Pop

A paixão de Enzo Cespom pelas artes começou cedo. Aos 23 anos, o carioca constrói uma carreira entre a música, o teatro e os estudos de Fonoaudiologia no Rio de Janeiro (RJ), onde ainda reside. Faz parte do grupo vocal Acidentalmente Amor, que cria versões em português de músicas internacionais. Aos 12 anos começou sua trajetória no teatro infantil e, desde então, estuda canto e violão. Também toca guitarra e baixo. Participou de produções teatrais como o musical “Meninos e Meninas” e já realizou apresentações em bares. Atualmente, divide seu tempo entre a faculdade e os compromissos com o grupo vocal.

Filgueira - Pop

Versatilidade é uma das marcas de Filgueira. Aos 28 anos, o cantor e compositor potiguar transita por diferentes idiomas e estilos musicais. Natural de Arez (RN), mora em Goianinha (RN). Escreve músicas em português, inglês e espanhol. Vende composições, atua em gêneros que vão do gospel à música eletrônica, e afirma conseguir compor em menos de um dia. Ainda criança, começou a chamar atenção pela voz ao imitar canções de ‘O Rei Leão’. Recentemente viralizou imitando Marina Sena.





Gabriel Nandes - Pop

Antes de se mudar para São Paulo (SP), Gabriel Nandes já era um nome conhecido nos palcos de Goiás: nascido em Anápolis (GO), ficou conhecido na cidade fazendo apresentações em bares e festas desde os 15 anos. Por oito anos manteve um show fixo em um restaurante. Hoje, aos 28 anos, se divide entre os trabalhos como cantor e compositor. Já compôs com Xamã e assinou a trilha sonora do filme “O Velho e o Fusca”, além de participar do álbum do longa como intérprete. Formado em Teoria Musical, Percepção Musical, História da Música e Violão Popular, deu aulas de música durante cinco anos.

Peu Heise - Pop

A música faz parte da vida de Peu Heise praticamente desde que ele nasceu. Aos 22 anos, o cantor, compositor, músico e produtor musical vive em Piracicaba (SP). Começou a tocar piano aos 3 anos e, em 2021, ingressou no Conservatório de Tatuí para estudar guitarra. Aos 18 anos, decidiu seguir carreira artística e passou a compor. Sua primeira banda foi a Rock Runs, de pop rock, seguida por um grupo de jazz progressivo. Atualmente, integra a banda Tamarins, ao lado de amigos. Toca violão, guitarra, piano e baixo.





Rob Miranda - Pop

Determinado a conquistar espaço no cenário pop, Rob Miranda tem 22 anos e nasceu em Campinas (SP). Cantor, compositor e ator, já se apresentou em bares e casas de espetáculo. Também foi vocalista de um grupo em que cantava e dançava. Atualmente está focado na produção de um novo álbum e pretende sair em turnê após seu lançamento. Inspirado por Michael Jackson e Shawn Mendes, estudou guitarra, violão, piano, dança e teatro. Começou a cantar aos 12 anos e a compor aos 14, acumulando vitórias em festivais musicais da sua região.

Yudchi - Pop

Dos musicais para o reality, Yudchi leva aos palcos uma formação que une canto, dança e atuação. O artista tem 26 anos e nasceu em Osasco (SP). Desde os 12 anos participa de grandes produções de teatro musical, como “O Rei Leão”, “Ney Matogrosso - Homem com H” e “O Menino Maluquinho”. Possui formação em jazz, balé e sapateado desenvolvida em Los Angeles. Tem cinco músicas autorais lançadas e criou um show inspirado no musical “Rock na Broadway”. Também toca violão e guitarra. Com ascendência japonesa, passou parte da infância no Japão, onde foi alfabetizado.





‘Estrelas da Casa’ é um formato original e inédito Globo, com apresentação de Ana Clara, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção artística de Carlo Milani, direção geral de Aída Silva e direção de gênero de Rodrigo Dourado.