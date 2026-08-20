Terceira temporada de 'Estrelas da Casa' une formação artística e práticas de mercado no lançamento de um novo grupo musical

Por Carolina Gomes e Laura Barbosa
No dia 25 de agosto, 'Estrelas da Casa' estreia sua terceira temporada na TV Globo inaugurando uma nova fase do formato. Pela primeira vez, a competição terá como foco a formação de um grupo musical, em uma jornada que leva os participantes a vivenciar, na prática, diferentes etapas da construção de uma carreira artística. Entre performances, processos criativos, estratégias de lançamento e desafios profissionais, o reality transforma o mercado da música em parte central da experiência vivida dentro e fora do Centro de Treinamento.
Com apresentação de Ana Clara, o programa acompanha a construção de grupos dos estilos Pop e Pagode, reunindo cantores que precisarão desenvolver não apenas suas qualidades individuais, mas também a capacidade de se conectar artisticamente com outros talentos.
A nova proposta amplia a experiência do público e dos participantes e coloca em destaque dois estilos musicais que são amplamente consumidos no Brasil. “Para os amantes de reality show, a formação dos grupos adiciona uma camada muito rica ao programa, já que os participantes precisam estabelecer relações para se expressar artisticamente e seguir na competição. É um formato que conecta o público apaixonado por música a toda a trajetória de desenvolvimento de um artista”, afirma Carlo Milani, diretor artístico do programa.
Na visão de Ana Clara, essa mudança reposiciona a competição ao trazer para o centro da disputa a formação coletiva dos artistas, sem deixar de lado a força das trajetórias individuais. “A grande transformação na dinâmica da nossa competição é a ideia dos grupos. Os artistas vão precisar se organizar como grupo, dando mais espaço ao coletivo do que ao individual. É lógico, também será importante que eles se mostrem como indivíduos. Isso transforma a competição”, analisa a apresentadora Ana Clara.
‘Estrelas da Casa’ é um formato original e inédito Globo, com apresentação de Ana Clara, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção artística de Carlo Milani, direção geral de Aída Silva e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O reality vai ao ar de segunda a sábado, depois de ‘Quem Ama Cuida’; sendo quartas, após o futebol; e aos domingos, após o ‘Fantástico. Às quartas-feiras, o Multishow exibe o 'Estúdio Backstage'.
O processo de formação dos grupos será acompanhado por profissionais que vivem diariamente o mercado da música. Os cantores Belo e Junior assumem o papel de mentores dos grupos de Pagode e Pop, respectivamente, compartilhando experiências acumuladas em décadas de carreira. A temporada conta ainda com Anitta como conselheira, atuando em conjunto com os mentores em momentos decisivos da competição.
Para Belo, mentor do grupo Pagode, essa experiência se aproxima das relações mais profundas da vida. “Eu costumo comparar a formação de um grupo a uma família. Você acaba passando mais tempo com essas pessoas do que com muitos amigos. Também tem um pouco de casamento porque é uma convivência intensa. Na estrada, muitas vezes, você fica 24 horas por dia junto”, conta Belo.
Junior reforça que o aspecto mais complexo desse processo vai muito além da qualidade individual de cada cantor. “Talvez o público imagine que o mais difícil seja montar um grupo pop pela busca por talentos individuais. Mas, para mim, o maior desafio está justamente naquilo que não conseguimos medir: a química entre as pessoas. É entender o quanto elas combinam cantando juntas, visualmente, nas vozes, se elas se complementam ou se têm características parecidas. Acho que encontrar esse equilíbrio é a parte mais difícil”, reflete Junior.
Anitta amplia o olhar do programa sobre o que significa construir uma carreira artística de sucesso. Para ela, o talento é apenas um dos elementos necessários para transformar um cantor em uma estrela. “Talento não basta para ser uma estrela. As decisões e as escolhas são igualmente importantes. Vemos muita gente talentosa e com arte na veia, mas que não consegue se sobressair e levar seu trabalho magnífico para longe, pois falta esse olhar para o mercado e para o público, de como apresentar e vender o próprio trabalho. Não sei se consigo fazer muita diferença para os mentores, pois já são duas pessoas com muita experiência, muito talento e muita vivência, mas posso trazer uma ideia ou outra que eu tenha tido e eles não. Então, eu chego de vez em quando para abrilhantar o programa”, afirma Anitta, conselheira do programa.
O investimento na formação artística também se reflete no time de especialistas que acompanha os cantores durante toda a temporada. A coreógrafa Alline Azevedo vai comandar a preparação corporal dos participantes do reality, trabalhando com eles a expressão cênica, posicionamento de palco e movimentação no espaço para apresentações musicais. Bailarina de Anitta e coreógrafa de Kevin O Chris, Alline acompanha os cantores do reality desde as seletivas até a grande final. Além do trabalho de desenvolvimento individual, ela terá a missão de ajudá-los com a presença de palco, conexão em cena e sincronia nas apresentações em grupo.
Quem também está no time de profissionais é o fundador de uma das maiores plataformas de conteúdo e entretenimento urbano do país, criador do maior canal de música da América Latina no YouTube: KondZilla, que se consolidou como uma das principais referências do mercado, com projetos de alcance internacional e indicações ao Emmy Internacional e ao Grammy Latino. No reality ele vai mostrar a importância do posicionamento digital no mercado musical. Especialista no assunto, KondZilla vai propor diferentes missões digitais aos cantores, que deverão executá-las na semana. Depois, os competidores receberão seu feedback sobre as tarefas, garantindo uma imersão prática em estratégias digitais voltadas ao lançamento e fortalecimento de suas carreiras.
Além deles, a preparadora vocal Nina Pancevski, os produtores musicais Alexandre Castilho e Vinicius Rosa e o arranjador vocal Bruno Oliveira terão participação permanente na rotina dos artistas. Juntos, eles ajudam a transformar o reality em uma experiência que extrapola o palco e aproxima os participantes do cotidiano profissional da música.
Entre uma apresentação e outra, os participantes encontram uma série de experiências que reproduzem situações reais da carreira artística. A dinâmica de 'Vida de Artista' leva os competidores para fora do Centro de Treinamento, onde vivenciam diferentes aspectos da profissão. Já as oficinas promovem encontros com profissionais do mercado e grandes artistas convidados.
Os shows ao vivo continuam ocupando posição central na narrativa da temporada. Os 'Clássicos', realizados às terças-feiras, e os 'Festivais', às quintas-feiras, levam os participantes para apresentações diante de plateia e voto popular.
Os mentores têm um papel central na competição: compartilhar experiências, orientar os participantes e tomar decisões importantes no jogo. A cada semana, os cantores se apresentam divididos em grupos (femininos, masculinos e mistos), enquanto o público acompanha as performances e vota no seu cantor e na sua cantora favoritos do Pop e do Pagode. Os quatro mais votados, sendo um homem e uma mulher de cada estilo, garantem sua permanência na disputa. Entre os demais participantes, cabe a Junior decidir quais integrantes do Pop continuam na competição e definir a eliminação de um homem e uma mulher do grupo. No Pagode, a mesma responsabilidade fica a cargo de Belo. Antes das decisões finais, ambos contam com o aconselhamento de Anitta.
Após as saídas, os mentores reorganizam suas equipes com os participantes que seguem na competição, formando novos grupos para as apresentações da semana seguinte. A dinâmica renova as relações entre os participantes, cria estratégias de jogo e reinicia o ciclo da disputa a cada semana.
O voto individual no melhor cantor e melhor cantora de cada estilo musical se repete até a semifinal, quando o voto passa a ser no grupo. Nesta fase, os participantes se apresentam em diferentes arranjos e o público escolhe qual configuração de grupo melhor representa cada estilo musical. Na grande final, o grupo representante do Pop enfrenta o grupo representante do Pagode na votação popular que define o vencedor do ‘Estrelas da Casa’.
Público no comando desde a seleção dos competidores
A decisão popular, desta vez, começa a definir rumos do ‘Estrelas da Casa’ antes mesmo da estreia. Os candidatos aos grupos Pop e Pagode, uma vez já apresentados na programação da TV Globo, entram na fase final de seleção com participação do público, que pela primeira vez poderá escolher quatro integrantes – um homem e uma mulher de cada estilo musical – para ingressarem oficialmente na competição por meio de votação no gshow.
Para que o público conheça mais sobre os candidatos do ‘Estrelas da Casa’, o programa lança nas redes sociais da TV Globo o primeiro reality show vertical da Globo, o ‘Seletivas Estrelas’. Em 14 episódios de cerca de dois minutos cada um, a emoção das etapas decisivas do processo seletivo para o programa.
O reality vertical aprofunda a jornada dos candidatos: a seletiva com os mentores Belo e Junior; os testes que os concorrentes realizaram para avaliação da coreógrafa Alline Azevedo; a mescla de vozes proposta pela conselheira Anitta para avaliar quem trabalha bem em grupo.
A primeira leva de episódios do reality vertical, disponibilizada a partir do dia 18 de agosto, acompanha a abertura de votação do grupo Pop no gshow e concentra seu conteúdo neste estilo musical, trazendo as escolhas de Junior para a reta final de seleção depois de avaliar individualmente os homens e as mulheres do Pop.
Já a partir de 20 de agosto, o público começa a ver no reality vertical as escolhas feitas por Belo sobre quem segue ou não para a fase final de seleção com participação popular. Neste mesmo dia a votação para os candidatos do grupo Pagode é aberta no gshow. A votação para o homem e a mulher preferidos pelo público para o estilo Pop, aberta no dia 18, e a votação para os preferidos do Pagode, aberta no dia 20, ficam disponíveis no gshow até os dias das estreias do reality.
Sim, estreias. Desta vez, o ‘Estrelas da Casa’ tem dois dias que marcam o início da competição para os grupos do Pop e do Pagode. No dia 25 de agosto, o público conhece os dois candidatos do Pop escolhidos por votação popular e acompanha a missão de Junior de completar o grupo com mais cinco homens e cinco mulheres, preenchendo as 12 vagas disponíveis na sua equipe. Já no dia 27 de agosto é a vez de Belo formar o grupo do Pagode: após a revelação do homem e da mulher eleitos pelo público, o mentor completa as dez vagas restantes durante o programa.
A votação no gshow terá esquema misto, com voto único por CPF e voto da torcida, modalidade em que o público pode votar nos seus preferidos quantas vezes quiser. O peso do voto único é de 70%, enquanto o peso do voto da torcida é de 30%.
Música, encontros e conexões dão o tom do ‘Estúdio Backstage’, atração comandada por Gloria Groove e Dedé Teicher no Multishow. Com exibição às quartas-feiras, às 22h30, o programa reunirá a dupla e artistas convidados em uma grande jam session com performances e conversas sobre carreira. A cada edição, todos os participantes que permanecerem na competição do ‘Estrela da Casa’ acompanharão os encontros da plateia. Serão cinco episódios, exibidos de 26 de agosto a 23 de setembro, além do programa ‘After Show’, no dia 25 de setembro, encerrando a temporada com muita música. O Multishow também terá boletins diários apresentados por Dedé Teicher e Foquinha, com informações e resumo de como foi o dia dos competidores, incluindo treinamentos, desafios, ensaios e a preparação.
Às segundas-feiras, o ‘TVZ’ também recebe ao vivo convidados do ‘Estrelas da Casa’, com comando de Lexa e Gominho. A participação ocorrerá semanalmente durante a temporada, com exceção de 7 de setembro, quando o programa não será exibido ao vivo em razão do Rock in Rio. No dia 28 de setembro, a atração receberá os vencedores da edição.
O gshow estará presente na cobertura do ‘Estrelas da Casa’ como o ambiente digital oficial do programa, reunindo, em uma home page agregadora, os principais acontecimentos da competição e conteúdos sobre os participantes. O portal concentra ainda acesso a vídeos, agendas, votações e páginas dedicadas aos artistas, além de playlists com as apresentações musicais, nas quais o público poderá rever seus momentos favoritos quantas vezes quiser. É também pelo gshow que os fãs participam das votações e exercem o seu poder de decisão ao longo do reality.
Já o Globoplay vai disponibilizar os programas exibidos pela TV Globo e resumos diários com os principais acontecimentos da competição.
No GloboPop, o público encontra conteúdos originais que mostram as ‘Estrelas da Casa’ para além das câmeras, a partir do ponto de vista dos próprios participantes. No Palco do Estrelas da Casa, os fãs terão acesso aos bastidores, como camarins, preparação e encontros dos artistas, acompanhando em primeira mão suas trajetórias rumo ao estrelato. A cobertura começa antes da estreia e segue ao longo do programa, com registros que ampliam a experiência dos espectadores e os aproximam da rotina dos competidores. O GloboPop está disponível para download em dispositivos iOS e Android e reúne os principais momentos do programa.
Qual é a grande novidade da dinâmica desta temporada de Estrelas da Casa?
Ana Clara: A maior novidade desta temporada é justamente a formação dos grupos. Os artistas começam a competição em grupos e chegam à final representando os estilos pop e pagode. Embora as apresentações aconteçam sempre em grupo, as votações são individuais: o público vota pelo gshow para salvar um homem e uma mulher de cada estilo. Ao mesmo tempo, temos eliminações individuais, e Junior e Belo também têm o poder de salvar alguns participantes. Isso faz com que os grupos estejam em constante transformação. A cada semana, os mentores recebem a missão de reorganizar as equipes, criando formações e novas combinações ao longo da competição.
Que outras experiências os participantes vão viver ao longo da temporada?
Ana Clara: Vamos trazer novamente as nossas oficinas e workshops, com temas como finanças e marketing. Também teremos uma dinâmica diferente, o 'Vida de Artista', em que eles vão viver um pouco da rotina de um artista, passear pelos Estúdios Globo e participar de imersões. E, às quintas-feiras, teremos os nossos shows.
Qual será o papel do KondZilla no desenvolvimento dos participantes?
Ana Clara: O KondZilla trará oficinas fixas ao longo da temporada, compartilhando todo o seu know-how sobre estratégia e posicionamento no mercado. Além disso, ele vai propor desafios ligados às redes sociais, como uma espécie de dever de casa para os participantes. Em seguida, vai avaliar o desempenho de cada um nessas tarefas. Isso é muito importante porque hoje a carreira de um artista também passa pela forma como ele se conecta com o público e se posiciona no ambiente digital.
Qual é o principal desafio de formar um grupo de pagode a partir de artistas com trajetórias tão diferentes?
Belo: O 'Estrelas da Casa' traz um desafio diferente porque cada um ali tem uma característica. Temos compositores, cantores e artistas com perfis muito distintos, e juntá-los para formar um grupo de pagode é um grande desafio. É algo inédito. Eles entram na competição já sabendo que vão fazer parte de um grupo, e isso faz diferença. Ao longo do processo, eles também percebem que tudo é construído para funcionar coletivamente.
Hoje o mercado demanda essa frente digital. Como é isso para você?
Belo: Antigamente não existiam tantos veículos de comunicação como existem hoje. As redes sociais ampliaram muito esse alcance. Eu sou mais antigo, não sou do digital, mas é claro que o digital amplia o alcance da nossa música e faz com que ela chegue ao outro lado do mundo.
Existe alguma característica que você considera essencial para o sucesso de um artista?
Belo: Acho que o carisma faz diferença. Tem coisas que nascem com a pessoa. Não existe uma fórmula, uma regra, porque isso não significa que alguém sem tanto carisma não possa ter sucesso. No fim das contas, perseguir o próprio sonho e lidar com a sua verdade já é um grande diferencial.
O que te faz acreditar que esta edição pode revelar grandes nomes da música brasileira?
Júnior: Estou levando a sério todo esse trabalho. Acredito que temos chance de sair desse programa com grandes artistas, com grandes vozes. Temos participantes que dançam e cantam muito bem, e que são interessantes.
O que mais te empolgou quando você conheceu a dinâmica e o formato desta nova edição?
Júnior: Este ano, a dinâmica está diferente. A proposta de montar um grupo pop traz um formato que foge do que já foi feito. Se eu não estivesse participando, ia querer participar. Ao longo do programa, vamos acompanhar a construção desses artistas, tanto na lapidação individual quanto no desenvolvimento deles como grupo.
De que forma a sua trajetória e as influências que recebeu ao longo da vida ajudam você no papel de mentor?
Júnior: Eu venho de uma família que já vive isso há muito tempo. Com meu pai, vivenciei muito a rotina de estúdio e a relação com os fãs. Com a minha mãe, acompanhei o dia a dia dos palcos e de toda a preparação. Pra mim, as coisas foram acontecendo de forma natural, mas nada foi à toa, porque eu trazia uma bagagem deles que foi fundamental. Sempre fui muito atento aos toques que me davam. Não sou um artista de muitas regras, sou muito do feeling, mas consigo identificar com facilidade os pontos que podem ser aprimorados. Acho que tenho esse olhar de forma bem natural.
O quanto a sua trajetória, iniciada ainda na infância, influenciou o olhar que você tem hoje sobre a formação de um artista?
Júnior: Eu tenho 42 anos, com 37 de carreira. É inevitável que fui absorvendo muitas experiências ao longo do tempo.
Candidatas do Pagode
Arissa - Pagode
Conhecida nas redes sociais por unir potência vocal e personalidade marcante, Arissa tem 30 anos e nasceu em Niterói (RJ). Atualmente mora em São Gonçalo (RJ) e trabalha como cantora, compositora e atriz. Durante anos se apresentou em eventos privados, casamentos e navios. Antes do pagode, cantava funk e chegou a lançar músicas no gênero. Seu nome ganhou projeção após viralizar interpretando clássicos internacionais em versão pagode. Na internet, ficou conhecida como “Wandinha do Pagode”. Também participou de musicais infantis e integrou uma orquestra.
Bruna Bento - Pagode
A música acompanha Bruna Bento desde a infância. Aos 23 anos, a cantora de Nova Friburgo (RJ) já tem uma rotina de palcos. Começou a cantar na igreja aos 7 anos. Participou como atriz do musical “O Homem da Montanha”, inspirado na trajetória de Benito di Paula, e fez aulas de hip-hop, o que auxilia em sua desenvoltura nas apresentações musicais. Compositora desde a adolescência, afirma ter cerca de 30 músicas escritas. Além da música, ajuda a complementar a renda vendendo mercadorias ao lado do irmão.
Dandara Luanda - Pagode
Cantando diariamente e vivendo exclusivamente da música, Dandara Luanda chega ao programa representando a nova geração do pagode baiano. Aos 20 anos, nasceu e mora em Bom Jesus da Lapa (BA). Mantém três atividades ligadas à música: canta no Santuário na cidade, realiza apresentações em eventos e administra uma agência especializada em música para casamentos e receptivos. Seu repertório mistura pagode, MPB e influências de forró. Aprendeu tudo na prática, sem aulas de canto, e tem no pai, trompetista de uma filarmônica, sua principal referência artística.
Esther Nunes - Pagode
Aos 26 anos, a cantora e compositora Esther é de Macaé (RJ). Começou a cantar ainda criança, na igreja, e migrou para o pagode durante a adolescência. Participou do grupo feminino Papo de Mulher e, depois da pandemia, Esther passou a cantar na noite. Ela sempre contou com o apoio da mãe, que chegou a pegar um empréstimo para comprar uma caixa de som e ajudar a filha a investir na carreira musical. Pouco tempo depois, Esther conseguiu fechar um contrato para se apresentar duas vezes por semana em um bar. Em 2024, conquistou o segundo lugar no festival Canta Cabo Frio, onde dividiu palco com o Imaginasamba. Compositora, tem dez músicas autorais e realizou a “Feijoada da Esther” para arrecadar recursos para seu projeto audiovisual.
Hanaya - Pagode
A trajetória de Hanaya é marcada por coragem e determinação. Aos 23 anos, a cantora escolheu o Rio de Janeiro (RJ) para investir na carreira artística. Natural de Valença(BA), começou a estudar coral aos 15 anos e desde cedo buscou aproximar o samba e o pagode do repertório que desenvolvia. Atualmente, vive uma fase intensa de apresentações. Já participou de shows de Marvvila, Xande de Pilares e Vitinho, além de ter seis músicas autorais lançadas, incluindo uma parceria com Xande de Pilares. Um vídeo viral nas redes sociais abriu caminho para sua carreira profissional. Fora dos palcos, além de compor, gosta de escrever poesias e desenhar.
Japa - Pagode
Foi quase por acaso que o pagode entrou na vida da Japa. Hoje, aos 27 anos, a cantora de Aparecida de Goiânia (GO) aposta todas as fichas na carreira musical. Antes, atuava como cantora sertaneja e conciliava apresentações com outros trabalhos. A mudança aconteceu durante uma festa familiar, quando decidiu cantar pagode e publicar os vídeos nas redes sociais. O conteúdo chamou a atenção de contratantes e marcou uma virada profissional. Atualmente dedica-se à gravação de um DVD para divulgar seu trabalho. Seu maior público até agora foi de 50 mil pessoas durante o Carnaval de 2026.
Julliana Franco - Pagode
Representando Belém do Pará (PA), Julliana Franco leva ao reality a experiência acumulada em anos de shows e projetos musicais na região Norte. A cantora e compositora tem 30 anos e se apresenta regularmente em bares e casas de show da capital paraense. Seu principal projeto é o grupo “Pagode com as Meninas”, que divide com a mãe e que já abriu apresentações de artistas como Thiaguinho e Péricles. Filha de um tecladista, toca violão e cresceu cercada pelo samba. Atualmente, comanda a direção musical dos próprios shows.
Vick Nunes - Pagode
O pagode é a identidade musical de Vick Nunes, cantora carioca de 27 anos que transformou a paixão pela música em profissão. Nascida e criada no Rio de Janeiro (RJ), começou a cantar na igreja. Atua profissionalmente há cinco anos, mantém um projeto solo e lidera o “Pagode da Vick”. Também se apresenta com outras bandas e toca instrumentos como bateria, tantan e surdo. Compositora, possui diversas músicas escritas, embora ainda não tenha lançado trabalhos autorais. Já dividiu palco com Pique Novo e cantou ao lado de Dudu Nobre, Ferrugem, Marvvila e Talita Cipriano.
Candidatos do Pagode
Arthur Belmonte - Pagode
A ligação de Arthur Belmonte com a música começou ainda na infância: foi o avô quem lhe ensinou os primeiros acordes no violão, aos 7 anos. Hoje, aos 29 anos, o cantor e compositor vive da música em Contagem (MG). Em 2014, iniciou a trajetória profissional cantando em bares e pouco depois montou um grupo de pagode, passando a realizar entre 15 e 20 shows por mês. Toca violão e tem noções de percussão, cavaquinho e baixo. Atualmente, lidera uma banda que leva seu nome e mantém uma equipe fixa de músicos.
Dan Ferrera - Pagode
De Mar Vermelho (AL) para os estúdios e palcos de todo o país, Dan Ferrera construiu uma carreira que une interpretação e composição. Aos 23 anos, o artista mora no Rio de Janeiro (RJ). Aprendeu a tocar violão ainda criança e passou a compor durante os estudos no Instituto Federal de Alagoas. Chegou a ingressar na faculdade de Física, mas abandonou o curso para viver da música. Em sua trajetória como compositor, escreveu músicas para artistas como Luiza Sonza, Thiaguinho, Ferrugem, Péricles e Dilsinho. É autor de grandes sucessos, entre eles "Maliciosa", "Saudade da Gente" e "Destilado", gravados por Ludmilla. Ao longo da carreira, já ultrapassou a marca de cem músicas gravadas por diversos intérpretes e dividiu palco com nomes como Jorge & Mateus, Ludmilla, Vitinho e Cesar Menotti & Fabiano.
David Natel - Pagode
David Natel tem 27 anos e nasceu em Porto Alegre (RS), onde vive até hoje. Profissional há dois anos, gosta de dançar e sambar e faz de três a cinco shows por semana em casas de pagode da cidade. Também atua como barbeiro, profissão que exerce há 14 anos e que pretende deixar para dedicar-se integralmente à música. Recentemente esteve no Rio de Janeiro para gravar novas faixas em estúdio. Já cantou com artistas como Yan, Gamadinho e Fabinho e integrou o grupo Zueira’. É do pagode, mas gostar de se vestir e se portar no estilo do hip-hop.
Jefinho - Pagode
A música sempre foi o principal instrumento de transformação na vida de Jefinho. O cantor de 31 anos nasceu em São Gonçalo (RJ) e mora em Itaipuaçu (RJ). Cantor profissional, multi-instrumentista e pagodeiro com 13 anos de estrada, domina cavaquinho, teclado, violão e diversos instrumentos de percussão. Aproximou-se ainda mais da música aos 15 anos, quando trocou um celular pelo primeiro cavaquinho. Consolidou sua experiência profissional no grupo Sambaí, entre 2015 e 2020, e atualmente segue carreira solo. Já cantou com Thiaguinho, Ferrugem, Péricles e Dilsinho. Compõe e vive da música.
Lukinhas - Pagode
Dos grupos de pagode aos grandes eventos, Lukinhas vem construindo seu espaço na música desde cedo. O cantor tem 29 anos e é do Rio de Janeiro (RJ). Atualmente, realiza shows com o projeto “Pagode do Lukinhas”, que já chegou a promover quatro apresentações em um único dia. Também abre shows de artistas conhecidos e já cantou para mais de 10 mil pessoas em eventos. Participou do grupo Me Faz Feliz e toca diversos instrumentos de percussão. Estudou música na igreja e destaca como um dos momentos mais marcantes da carreira o dia em que recebeu aplausos de Péricles durante uma apresentação.
Marquinho – Pagode
Aos 34 anos, Marquinho nasceu em Ribeirão Preto (SP) e mora há seis anos em Navegantes (SC). Está há quatro anos em carreira solo e realiza cerca de 16 shows por mês, incluindo seu evento “Resenha do Marquinho”. Viralizou após aparecer em um vídeo com Talita Cipriano. Já dividiu palco com Thiaguinho, Mumuzinho e Denilson Show. Começou a se apresentar aos 16 anos, primeiro como percussionista e depois como vocalista de grupos de pagode. Filho de cantor, já trabalhou como vendedor de malhas e carregador de rodoviária antes de viver da música.
Oliveira - Pagode
Entre os palcos do pagode, o rap e a composição, Oliveira, de 25 anos, construiu uma trajetória diversa. Natural de Niterói (RJ), mora em São Gonçalo (RJ). Desde 2022, atua como backing vocal do cantor Chefin e como artista solo. Também é compositor e já escreveu para artistas como Dennis DJ, Anitta e Marina Senna. Cresceu na igreja, cantando e tocando instrumentos, e já integrou grupos de pagode. De origem humilde, precisou trabalhar com outras atividades antes de se dedicar à carreira artística. Já esteve em Portugal se apresentando com Chefin e participou de turnês internacionais que o levaram a cantar para públicos superiores a 20 mil pessoas.
Uel - Pagode
Antes de viver exclusivamente da música, Uel seguiu uma carreira bem diferente na Marinha. Hoje, aos 26 anos, o cantor baiano colhe os frutos da decisão de apostar no pagode. A mudança de rumo aconteceu após viralizar cantando músicas de Belo. Natural de Salvador (BA), vive da música há três anos e faz, em média, 13 shows por mês. Já se apresentou para públicos de até 45 mil pessoas. Compositor e cavaquinista, tem cinco músicas gravadas e lançadas.
Candidatas do Pop
Cinara - Pop
Representante da nova cena musical de Salvador (BA), Cinara aposta em um trabalho autoral marcado pela influência da black music. A cantora tem 22 anos e nasceu na capital baiana. Faz shows em festivais e casas de espetáculo da cidade e teve seu maior público em 2026, durante uma apresentação para duas mil pessoas no dia de Iemanjá. Já recebeu o cantor baiano Lazzo Matumbi em um de seus shows e tem realizado participações nas apresentações do rapper Teto. Com mais de cem composições e três singles lançados, prepara agora um EP de afrobeat. Canta desde os 15 anos e tem como referências nomes como Aretha Franklin e Michael Jackson.
Emma - Pop
Entre bandas, musicais, atuação e projetos autorais, Emma construiu uma trajetória múltipla dentro do entretenimento. Aos 28 anos, a artista baiana vive em São Paulo (SP). Cantora e atriz, é vocalista da banda Hit Rock Billy Pops, dedicada ao pop rock dos anos 2000. Também se apresenta no bloco de carnaval Casa Comigo e na banda Safabeats. Integrou a banda de k-pop, EVE, projeto com o qual lançou músicas e realizou turnês pelo Brasil até seu encerramento, no ano passado. Passou três meses na Coreia do Sul aprendendo dança. Atualmente, prepara o lançamento de um EP autoral solo com influências de pop e brasilidades. Já trabalhou como professora de canto, estuda direção teatral e integrou o elenco principal de uma série.
Laura Schadeck - Pop
Laura Schadeck canta desde a adolescência. Aos 23 anos, a cantora natural de Porto Alegre (RS) mora em São Paulo (SP) e segue carreira solo. Entre os 14 e 15 anos integrou a girl band BFF Girls, grupo que ganhou notoriedade com a música “Meu Crush”, escrita por ela. Após o fim do projeto, passou a atuar como artista independente. Desde 2020 investe na própria carreira, produz conteúdo para as redes sociais e lançou o álbum autoral “Anti-Apático”. Também gerencia sua própria produção audiovisual e prepara um novo trabalho de pop com influências folk. Inspirada por Michael Jackson desde a infância, começou a compor aos 8 anos e estreou nos palcos aos 11. Já abriu grandes shows, incluindo uma apresentação de Fábio Jr. para 30 mil pessoas.
Leonna - Pop
Com apenas 19 anos, Leonna já acumula uma trajetória profissional consolidada na música. A cantora nasceu em Ceilândia (DF) e mora em Águas Claras (DF). Começou a cantar aos 11 anos e, aos 14, já trabalhava se apresentando em restaurantes. Aos 16 anos foi emancipada para integrar a banda baile Esquenta 6, em Brasília (DF), da qual faz parte até hoje. Também gosta de compor. Hoje, sonha em se mudar para São Paulo ou Rio de Janeiro para ampliar suas oportunidades profissionais.
Momô - Pop
A cantora Momô tem 30 anos, nasceu em Vilhena (RO) e mora em Parnamirim (RN). Sua principal fonte de renda vem das transmissões ao vivo que realiza nas redes sociais, atividade que a transformou em uma das grandes streamers do país. Já teve uma banda e realizou shows acústicos em bares, e atualmente faz das lives seu principal espaço de conexão com o público. É formada em Arquitetura e atualmente estuda na UFRNe tem influências de pop, jazz, soul e blues. Sua marca registrada é a gaita de boca, instrumento que a levou a eventos internacionais na Alemanha e no Japão. Também toca violão e tem diversas composições autorais prontas para lançamento.
Paula Tavares - Pop
Cantora, atriz e dubladora, Paula Tavares construiu uma carreira ligada aos palcos desde cedo. A artista, de 24 anos, nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e desenvolveu sua trajetória cercada pela música. Atualmente integra a banda baile Soul Pop, Eu Sou Rockl também az parte do elenco do musical “Fala Sério, Mãe!”, baseado na obra de Thalita Rebouças. Começou a cantar profissionalmente aos 16 anos por meio da dublagem musical e viralizou ao interpretar canções de Whitney Houston. No teatro, protagonizou montagens ligadas à franquia Galinha Pintadinha e participou do filme “POEMA!”.
Tori - Pop
Nascida em Caxias (MA), Tori construiu sua carreira conciliando apresentações ao vivo e produção autoral. A cantora tem 29 anos e hoje mora em Teresina (PI). Atualmente realiza entre três e quatro shows por semana em casamentos, eventos e celebrações, além de liderar a própria banda e equipe. Iniciou a trajetória em bandas baile ainda na adolescência, passou pelo universo dos covers no YouTube e consolidou seu nome na cena musical piauiense após a mudança para Teresina. Como compositora, alcançou grande repercussão com a música “Bom Dia”, que ultrapassou a marca de oito milhões de visualizações. Canta profissionalmente desde os 13 anos.
Vana J - Pop
Aos 18 anos, Vana J representa uma geração de artistas que unem música, dança e identidade pop. A cantora nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e cresceu em um ambiente musical influenciado pelos pais, ambos ligados profissionalmente à música. Apesar das raízes no samba, passou por uma transformação artística aproximando-se do universo das divas pop, do hip-hop e do street dance. Lançou seu primeiro trabalho autoral. Já se apresentou em grandes palcos do Rio de Janeiro, além de ter atuado em teatro musical ao lado de Heloisa Périssé. Atualmente trabalha com musicalização infantil e recreação enquanto prepara o lançamento de um novo clipe.
Candidatos do Pop
Álec - Pop
Conhecido pelos vizinhos como o “Michael Jackson do Pará”, Álec transformou influências musicais em profissão. O cantor tem 24 anos e é natural de Ananindeua (PA). Trabalha profissionalmente com música há três anos e já fez shows por todo seu estado, onde começou a trajetória artística em corais de igreja e festivais gospel. Tem composições autorais, com duas músicas já lançadas. Recentemente estudou teatro musical. Filho de uma cantora e de um dançarino, cresceu cercado pela arte e teve em Joelma uma de suas principais inspirações.
Bruno Gadiol - Pop
O público acompanha a trajetória de Bruno Gadiol, 28 anos, desde a adolescência. O cantor nasceu em São Paulo (SP), mora em Goiânia (GO) e faz shows em um clube de jazz na capital goiana. Começou a cantar ainda criança, inspirado pelos filmes musicais que assistia. Em 2013, participou de um concurso musical no ‘TV Xuxa’ e saiu vencedor ao lado de outros três participantes. Lançou os álbuns “Jovem” e “Gêmeos em Gêmeos”. Também construiu carreira como ator, com passagens por ‘Malhação – Viva a Diferença’ e ‘As Five’.
Enzo Cespom - Pop
A paixão de Enzo Cespom pelas artes começou cedo. Aos 23 anos, o carioca constrói uma carreira entre a música, o teatro e os estudos de Fonoaudiologia no Rio de Janeiro (RJ), onde ainda reside. Faz parte do grupo vocal Acidentalmente Amor, que cria versões em português de músicas internacionais. Aos 12 anos começou sua trajetória no teatro infantil e, desde então, estuda canto e violão. Também toca guitarra e baixo. Participou de produções teatrais como o musical “Meninos e Meninas” e já realizou apresentações em bares. Atualmente, divide seu tempo entre a faculdade e os compromissos com o grupo vocal.
Filgueira - Pop
Versatilidade é uma das marcas de Filgueira. Aos 28 anos, o cantor e compositor potiguar transita por diferentes idiomas e estilos musicais. Natural de Arez (RN), mora em Goianinha (RN). Escreve músicas em português, inglês e espanhol. Vende composições, atua em gêneros que vão do gospel à música eletrônica, e afirma conseguir compor em menos de um dia. Ainda criança, começou a chamar atenção pela voz ao imitar canções de ‘O Rei Leão’. Recentemente viralizou imitando Marina Sena.
Gabriel Nandes - Pop
Antes de se mudar para São Paulo (SP), Gabriel Nandes já era um nome conhecido nos palcos de Goiás: nascido em Anápolis (GO), ficou conhecido na cidade fazendo apresentações em bares e festas desde os 15 anos. Por oito anos manteve um show fixo em um restaurante. Hoje, aos 28 anos, se divide entre os trabalhos como cantor e compositor. Já compôs com Xamã e assinou a trilha sonora do filme “O Velho e o Fusca”, além de participar do álbum do longa como intérprete. Formado em Teoria Musical, Percepção Musical, História da Música e Violão Popular, deu aulas de música durante cinco anos.
Peu Heise - Pop
A música faz parte da vida de Peu Heise praticamente desde que ele nasceu. Aos 22 anos, o cantor, compositor, músico e produtor musical vive em Piracicaba (SP). Começou a tocar piano aos 3 anos e, em 2021, ingressou no Conservatório de Tatuí para estudar guitarra. Aos 18 anos, decidiu seguir carreira artística e passou a compor. Sua primeira banda foi a Rock Runs, de pop rock, seguida por um grupo de jazz progressivo. Atualmente, integra a banda Tamarins, ao lado de amigos. Toca violão, guitarra, piano e baixo.
Rob Miranda - Pop
Determinado a conquistar espaço no cenário pop, Rob Miranda tem 22 anos e nasceu em Campinas (SP). Cantor, compositor e ator, já se apresentou em bares e casas de espetáculo. Também foi vocalista de um grupo em que cantava e dançava. Atualmente está focado na produção de um novo álbum e pretende sair em turnê após seu lançamento. Inspirado por Michael Jackson e Shawn Mendes, estudou guitarra, violão, piano, dança e teatro. Começou a cantar aos 12 anos e a compor aos 14, acumulando vitórias em festivais musicais da sua região.
Yudchi - Pop
Dos musicais para o reality, Yudchi leva aos palcos uma formação que une canto, dança e atuação. O artista tem 26 anos e nasceu em Osasco (SP). Desde os 12 anos participa de grandes produções de teatro musical, como “O Rei Leão”, “Ney Matogrosso - Homem com H” e “O Menino Maluquinho”. Possui formação em jazz, balé e sapateado desenvolvida em Los Angeles. Tem cinco músicas autorais lançadas e criou um show inspirado no musical “Rock na Broadway”. Também toca violão e guitarra. Com ascendência japonesa, passou parte da infância no Japão, onde foi alfabetizado.
‘Estrelas da Casa’ é um formato original e inédito Globo, com apresentação de Ana Clara, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção artística de Carlo Milani, direção geral de Aída Silva e direção de gênero de Rodrigo Dourado.