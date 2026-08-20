Está passando por um momento difícil? Este salmo pode ajudar a renovar sua força e esperança

O Salmo 23, por exemplo, é uma declaração absoluta de confiança em Deus. Escrito pelo rei Davi, conforme a tradição judaico-cristã, o texto utiliza a metáfora de suas vivências como pastor de ovelhas durante a juventude para ilustrar o cuidado e a provisão divina em momentos de provação ao longo da vida, comparando o Criador a um pastor zeloso que guia, alimenta e protege suas ovelhas.